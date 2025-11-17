Son dakika... Aslı Baykal'dan İmamoğlu'na FETÖ iması mı?

Aslı Baykal'dan İmamoğlu'na FETÖ iması mı?

Son dakika... İmamoğlu'nun mektubuna Aslı Baykal'dan jet yanıt!

Aslı Baykal, son dönemde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan soruşturma kapsamında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

Baykal, şimdi de İmamoğlu'nun cezaevinden yazdığı mektupta babasının adı geçmesi üzerine sosyal medya hesabından sert açıklamalarda bulundu...

İmamoğlu'nun cezaevinden yazdığı mektupta, Deniz Baykal'ın kendisinin CHP'ye katılmasında büyük rol oynadığına dair açıklamalar bulunurken, bu iddialara Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın X hesabından jet açıklama geldi...

''Deniz Baykal'ı hikayesine yerleştirmeyi başarmış''

Aslı Baykal:

''Belediye başkanlığından yani 2024 yılından başlayarak sistem kurmakla suçlanan İmamoğlu kendini aklama yazısı ve nedense hikayesini anlatmaya 2009 da ilçe başkanlığına atama ile getirildiği dönemden başlamış..

Böylece her başı sıkışan gibi, rahmetli Deniz Baykal'ı hikayesine yerleştirmeyi başarmış. Baykal 2010 da kaset olayından sonra yaptığı etkileyici istifa konuşmasının bir yerinde Pensilvanya'dan aldığı üzüntü mesajlarına inandığını da söylemişti maalesef Kandırma yetenekleri çok yüksek. Güçleri bu yeteneklerinden geliyor. Kanmamayı ve uyanmayı başaranları iyi dinlemeliyiz.''

Kaynak: CNNTÜRK

