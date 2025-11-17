Yüksek emekli maaşı için bu tarihe dikkat: SGK uzmanı tek tek açıkladı!

"EMEKLİNİN KIDEM TAZMİNATI 78 BİN LİRA ARTACAK"
Asgari ücret üzerinden çalışan işçilerin 2025 yılındaki kıdem tazminatıyla 2026 yılındaki kıdem tazminatında da fark olacağını söyleyen Karakaş, asgari ücret arttığı zaman da kıdem tazminatın artış gösterdiğini sözlerine ekledi.Karakaş, kıdem tazminatının brüt asgari ücrete göre hesaplandığını hatırlatarak, "Bugün itibariyle 26 bin 5 lira olan asgari ücret, ocak ayında yaklaşık yüzde 25 ile yüzde 30 oranda artmasını bekliyoruz. Bu anlamda 2025 yılı emeklisi 10 yıllık çalışma karşılığı 260 bin 50 lira kıdem tazminatı alacak. 2026 yılında emekli olunursa, yüzde 30'luk bir asgari ücret artışında ise 338 bin 60 lira olacak. Dolayısıyla arada 78 bin gibi bir fark olacak" bilgisini paylaştı.