Yüksek emekli maaşı için bu tarihe dikkat: SGK uzmanı tek tek açıkladı!

Bu anlamda bir hesap yaptığımız zaman kıdem tazminatı tavanının 53 bin 919 liradan 64 bin 700 liraya çıkacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla vatandaşlarımız buna göre bir hesap yapmaları lazım. Örneğin 10 yıl çalışması olan bir işçi 2025 yılında emekli olduğu takdirde 539 bin 200 lira bir kıdem tazminatı alacak. Ancak 2026 yılında emekli olduğu zaman 647 bin lira kıdem tazminatı olacak. Dolayısıyla 2025 yılında emekli olacak olan özel sektör işçisinin 107 bin 800 liraya kadar bir farkı söz konusu olacak. Tabi biz vermiş olduğumuz örneğe göre konuşuyoruz. 10 yıl çalışması olan özel sektör işçisi, maaşı yüksekse tavanı aşıyorsa 2025 yılında emekli olduğu için 107 bin aşkın bir kıdem tazminatı kaybı olacak"