Son dakika! Ankara'da önemli görüşme: Fidan-Şeybani görüşmesi gerçekleşti, işte detaylar...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve İstihbarat Başkanı Hüseyin Salameh ile Ankara'da bir araya geldi. Bakan Fidan basın açıklamasında konuşuyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve İstihbarat Başkanı Hüseyin Salameh ile Ankara'da bir araya geldi.

Bakan Fidan basın açıklamasında konuşuyor. İşte Bakan Fidan'ın konuşmalarından satırbaşları:

"Suriye'deki olayların dinamiği nedeniyle sıkça bir araya geliyoruz. Bundan rahatsız olan aktörler, süreci olumsuza çevirmeye çalışıyor.

"Suriye'deki olumlu gelişmelerden rahatsız olanlar var. YPG oyunbozanlık yapıyor, sisteme entegre olmuyor ve olumlu havayı bozuyor.

Bölgesel işbirlikleri Suriye'nin yaralarını sarabilecek potansiyelde."

Dışişleri Bakanlığından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani, Savunma Bakanı Kasra ve İstihbarat Başkanı Salameh ile Bakanlık'ta görüştü.

BAKAN GÜLER İSE SURİYELİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ile bugün Milli Savunma Bakanlığında bir araya gelecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, görüşmenin bugün Milli Savunma Bakanlığı'nda basına kapalı gerçekleştirileceği bildirildi.

TERÖRLE MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ MASADA

Görüşmelerde, güvenlik konularının kapsamlı şekilde ele alınması ve terörle mücadele alanındaki iş birliğinin masada olması bekleniyor.

