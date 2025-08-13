Rusya - Ukrayna arasında savaş bitecek mi? Zelenski'den dikkat çeken açıklama: Bunu yapamayız!

Rusya - Ukrayna arasında savaş bitecek mi? Olası bir ateşkese dair umutlar sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ülkesindeki gazetecilere dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, savaşı sona erdirmeye yönelik planının ateşkesi, ABD’nin arabuluculuğunda yürütülecek müzakereleri ve net güvenlik garantilerini öngördüğünü söyledi.

Savaşı sona erdirmeye yönelik planının şartlarından bahseden Zelenskiy, "Planım çok karmaşık değil. Çok basit: Ateşkes. Ve ateşkes sırasında ABD’nin arabuluculuğu ve net güvenlik garantileriyle konuları tartışmamız ve çözmemiz gerekiyor. Kim neyi garanti edebilir? Örneğin; Avrupa neyi garanti edebilir, ABD neyi garanti edebilir, Ruslar neyi garanti edebilir? Bunu kim bilir? Ortak bir tutum olmak zorunda" ifadelerini kullandı.

Avrupa liderleri ve ABD temsilcileri ile yapacağı görüşmeleri hatırlatan Zelenskiy, "Avrupalılarla, Amerika tarafıyla konuşacağız ve Ukrayna ile ilgili bu kadar hassas konuların Ukrayna’nın katılımıyla görüşülmesi gerektiği mesajını ileteceğim" dedi.

Ayrıca Avrupa’nın gelecekteki müzakere sürecine dahil olması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Benim için Avrupa’nın bir şekilde sürece dahil olması çok önemli, çünkü şu anda bize güvenlik garantisi sağlayan Avrupa dışında kimse yok. Mali açıdan bile ordumuza sağlanan finansman, başlı başına bir güvenlik garantisidir" değerlendirmesini yaptı.

'DONBAS'TAN AYRILMAYACAĞIZ'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in müzakerelerde Ukrayna’nın Donbas’tan çekilmesini talep edebileceğini kaydeden Zelenskiy, bunun mümkün olmadığını belirterek, "Donbas’tan ayrılmayacağız. Bunu yapamayız. Herkes ilk kısmı unutuyor. Topraklarımız yasadışı şekilde işgal edilmiş durumda" hatırlatmasını yaptı. Donbastan çekilmeleri halinde bunun yeni bir savaşa zemin hazırlayacağına dikkat çeken Zelesnkiy, "Ruslar için Donbas, gelecekteki yeni bir saldırı için sıçrama tahtasıdır. Eğer biz kendi isteğimizle ya da baskı altında Donbas’tan çekilirsek, üçüncü bir savaşı başlatmış oluruz. Neden mi? Kırım, kesinlikle ülkemizin güneyine yönelik saldırının sıçrama tahtasıydı" diye konuştu.

Donbas’ın stratejik öneminin büyük olduğunun altını çizen Zelenskiy, "Topyekûn işgalden sonra bugün Donbas’tan çekilirsek; mevzilerimizi, arazi avantajlarımızı, kontrol ettiğimiz yüksek noktaları bırakmış oluruz. Böylece Rusların saldırıya hazırlanması için açıkça zemin hazırlamış oluruz. Birkaç yıl içinde Zaporijya ve Dnipropetrovsk bölgelerine giden yol Putin için açık hale gelir. Sadece bu da değil, Harkiv yolu da" dedi.

