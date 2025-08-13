Altın piyasasında dalgalanmalar sürüyor: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?
Yayınlanma:
13 Ağustos 2025 09:51
13 Ağustos 2025 Çarşamba günü altın fiyatlarında, küresel ekonomik belirsizlikler, döviz kurlarındaki dalgalanmalar sürüyor: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...
Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar? Kapalı çarşı altın fiyatları...
Canlı altın fiyatları 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü dikkatle takip ediliyor. 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü altın fiyatları, küresel ekonomik belirsizlikler, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yatırımcıların ve vatandaşların yakın takibinde olmaya devam ediyor. Kapalı Çarşı’da gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları, hem bireysel birikim sahipleri hem de büyük ölçekli yatırımcılar için kritik bir referans noktası oluşturuyor. Ons altının 3.350 dolar bandında seyrettiği, gram altının ise 4.400 TL seviyelerine yaklaştığı bu dönemde, altın piyasasındaki son durum merak ediliyor. Peki, bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın alış-satış fiyatları ne kadar? Kapalı Çarşı altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri neler?
13 Ağustos altın fiyatları canlı olarak takip ediliyor. 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü, altın fiyatları küresel piyasalardaki hareketlilik ve Türkiye’deki döviz kurlarındaki dalgalanmaların etkisiyle dikkat çekiyor. İstanbul’un tarihi Kapalı Çarşı’sı, Türkiye’de altın ticaretinin kalbi olarak fiyatların nabzını tutuyor. 13 Ağustos gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını gibi popüler altın türlerinin alış-satış fiyatları, hem kuyumculardan fiziki altın almak isteyen vatandaşlar hem de finansal piyasalarda işlem yapan yatırımcılar için belirleyici bir rol oynuyor. Ons altın fiyatlarındaki küresel hareketlilik, özellikle ABD enflasyon verileri ve merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin beklentilerle şekillenirken, Kapalı Çarşı’da altın fiyatları da bu dinamiklerden etkileniyor. Peki, 13 Ağustos 2025 tarihinde altın fiyatları ne durumda? Gram altın kaç TL’den işlem görüyor?
CANLI ALTIN FİYATLARI 13 AĞUSTOS 2025 Gram altın fiyatı
Alış: 4.390,67
Satış: 4.391,12
ÇEYREK ALTIN FİYATI 13 AĞUSTOS 2025 Alış: 7.170,00
Satış: 7.238,00
ONS ALTIN FİYATI 13 AĞUSTOS 2025 Alış 3.350,58 Dolar
Satış: 3.350,90 Dolar
CUMHURİYET ALTINI 13 AĞUSTOS 2025 Alış: 28.593,00 TL
Satış: 28.818,00 TL
KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATI 13 AĞUSTOS 2025 Gram altın alış fiyatı: 4375 TL
Gram altın satış fiyatı: 4435 TL