Altın piyasasında dalgalanmalar sürüyor: Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ONS altın alış - satış fiyatı ne kadar?

Canlı altın fiyatları 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü dikkatle takip ediliyor. 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü altın fiyatları, küresel ekonomik belirsizlikler, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yatırımcıların ve vatandaşların yakın takibinde olmaya devam ediyor. Kapalı Çarşı’da gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın fiyatları, hem bireysel birikim sahipleri hem de büyük ölçekli yatırımcılar için kritik bir referans noktası oluşturuyor. Ons altının 3.350 dolar bandında seyrettiği, gram altının ise 4.400 TL seviyelerine yaklaştığı bu dönemde, altın piyasasındaki son durum merak ediliyor. Peki, bugün 1 gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve ons altın alış-satış fiyatları ne kadar? Kapalı Çarşı altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri neler?