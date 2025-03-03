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Son dakika! Almanya'da kalabalığın içine dalan araç dehşet saçtı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Son dakika! Almanya'da kalabalığın içine dalan araç dehşet saçtı: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Bölgede polis operasyon başlattı...

Son dakika! Almanya'da kalabalığın içine dalan araç dehşet saçtı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
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Son dakika! Almanya'da kalabalığın içine dalan araç dehşet saçtı: Çok sayıda ölü ve yaralı var! Bölgede polis operasyon başlattı...

Almanya'da Türklerin çoğunlukla yaşadığı Mannheim kentinde bir aracın kalabalığa dalması sonucu çok sayıda yaralı olduğu ve polisin bölgede operasyon başlattığı bildirildi.

Son dakika! Almanya'da kalabalığın içine dalan araç dehşet saçtı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Almanya'nın Mannheim kentinde bir araç kalabalığın arasına daldı. Polis bölgede operasyon başlattı

Son dakika! Almanya'da kalabalığın içine dalan araç dehşet saçtı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Almanya'da araç kalabalığın içine daldı!

Bugün öğleden sonra Almanya'nın Mannheim kentinde bir aracın yayalara çarptığı bildirilirken, sosyal medyada paylaşılan videolar kent merkezinde yaşanan kaosu gözler önüne serdi.

Son dakika! Almanya'da kalabalığın içine dalan araç dehşet saçtı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Kurtarma görevlileri yerde yatan yaralılara doğru hızla ilerlerken, halkın bir kısmı da kazazedelerin görülmesini engellemek için montlarını havaya kaldırırken kaydedildi. Bir başka görüntüde ise bir grup polisin bir su birikintisinin yanındaki kişiyi kovaladıkları görülüyor.

X'e yazan bir kadın kızının olaya bizzat şahit olduğunu ve “birkaç” kişinin ezildiğini iddia etti. Kadın şöyle dedi: “Kızım az önce bana bir arabanın Mannheim şehir merkezine girdiğini ve birkaç kişiyi ezdiğini söylemek için yazdı. Kendisi iyi ama çok yakındaymış... Henüz başka bir bilgi yok.”

Başka bir tanık da şunları söyledi: “Polis aktif bir şekilde şüpheliyi kovalıyor ve özel kuvvetler görevlendirildi. Çok sayıda polis ekibi şehir merkezindeki duruma müdahale ediyor.”

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