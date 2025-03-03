Son dakika: Ankara'da sahte içki nedeniyle can kaybı yine arttı! İşte, artan ölümlerin blançosu...

Ankara'da sahte içki nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 81'e ulaştı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 36 kişi tutuklandı.

Başkentteki sahte içki olayında bilanço giderek ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi.

TUTUKLAMALAR VE SERBEST BIRAKMALAR

Olayla ilgili olarak şu ana kadar 36 şüpheli tutuklandı, 41 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AYRI İDDİANAME HAZIRLANACAK

Her bir ölümün ayrı bir suç oluşturması nedeniyle, soruşturma kapsamında iddianamelerin de ayrı ayrı hazırlanacağı bildirildi. Adli Tıp Kurumu raporları geldikten sonra, dosyası tamamlananlar için davaların açılacağı ifade edildi.

SAHTE İÇKİ ALARMI

Sahte içki üretimi, son dönemde ülkemizde ciddi bir sağlık sorunu haline geldi. Metil alkolün ölüme kadar varabilen etkileri, birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER) Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, hastanelerin acil servislerine bu konuda yapılan başvurularda ciddi bir artış gözlemlediklerini belirtti. Uzmanlar, önümüzdeki günlerde ölüm oranlarının daha da yükselebileceği uyarısında bulunuyor.

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SALGIN TEHLİKESİ

Prof. Dr. Cander, sahte içkinin piyasada kolayca bulunabildiğine ve bunun sonucunda bir salgın riskiyle karşı karşıya olunduğuna dikkat çekti. Metil alkolün, vücutta ciddi hasarlara yol açtığını ve hızlı bir şekilde müdahale edilmediğinde ölümle sonuçlanabileceğini vurguladı.

PİYASANIN KONTROL ALTINA ALINMASI GEREKİYOR

Uzmanlar, sahte içki üretimiyle mücadele etmek için piyasanın sıkı bir şekilde kontrol altına alınması gerektiğini ifade ediyor. Prof. Dr. Cander, bu konuda yetkililerin acil önlemler alması gerektiğini ve halkın bilinçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı. Aksi takdirde, metil alkolün neden olduğu sağlık sorunları daha da artacak ve can kayıpları devam edecektir.

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