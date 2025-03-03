Nihat Hatipoğlu'nun iftar programında milyonların merak ettiği, o soruyu küçük çocuk sordu: Kaçak siteden maç izlemek günah mı? İşte, Hatipoğlunun verdiği cevap...

Milyonların aklındaki soru canlı yayında Nihat Hatipoğlu'na soruldu

Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun programında mikrofonu alan bir çocuk, "Kaçak siteden maç izlemek günah mı?" diye sordu. Bu soru karşısında kısa süreli duraksayan Hatipoğlu, "Site şifreliyse şifreyi kırmamak lazım. Eğer kırdıysan o sitenin sahibinden helallik alman lazım" yanıtını verdi.

Ramazan ayıyla birlikte ATV ekranlarında iftar ve sahur programlarına başlayan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, izleyicilerden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyor.

KAÇAK SİTEDEN MAÇ İZLEMEK GÜNAH MI?

Programın dün akşam yayınlanan bölümün Fatih Aktaş isimli bir çocuk, "Kaçak siteden maç izlemek günah mı?" diye sordu. Bu soruya cevap vermeden önce kısa bir duraksama yaşayan Hatipoğlu, "Site şifreliyse şifreyi kırmamak lazım. Eğer kırdıysan o sitenin sahibinden helallik alman lazım" diyerek milyonlarca kişinin kafasındaki soruyu yanıtladı.

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