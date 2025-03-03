  1. Anasayfa
  2. Hayat ve Yaşam
  3. Nihat Hatipoğlu'nun iftar programında milyonların merak ettiği, o soruyu küçük çocuk sordu: Kaçak siteden maç izlemek günah mı?

Nihat Hatipoğlu'nun iftar programında milyonların merak ettiği, o soruyu küçük çocuk sordu: Kaçak siteden maç izlemek günah mı?

Nihat Hatipoğlu'nun iftar programında milyonların merak ettiği, o soruyu küçük çocuk sordu: Kaçak siteden maç izlemek günah mı? İşte, Hatipoğlunun verdiği cevap...

Nihat Hatipoğlu'nun iftar programında milyonların merak ettiği, o soruyu küçük çocuk sordu: Kaçak siteden maç izlemek günah mı?
Yayınlanma:

Nihat Hatipoğlu'nun iftar programında milyonların merak ettiği, o soruyu küçük çocuk sordu: Kaçak siteden maç izlemek günah mı? İşte, Hatipoğlunun verdiği cevap...

Milyonların aklındaki soru canlı yayında Nihat Hatipoğlu'na soruldu

Ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nun programında mikrofonu alan bir çocuk, "Kaçak siteden maç izlemek günah mı?" diye sordu. Bu soru karşısında kısa süreli duraksayan Hatipoğlu, "Site şifreliyse şifreyi kırmamak lazım. Eğer kırdıysan o sitenin sahibinden helallik alman lazım" yanıtını verdi.

Nihat Hatipoğlu'nun iftar programında milyonların merak ettiği, o soruyu küçük çocuk sordu: Kaçak siteden maç izlemek günah mı?

Ramazan ayıyla birlikte ATV ekranlarında iftar ve sahur programlarına başlayan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, izleyicilerden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyor.

Nihat Hatipoğlu'nun iftar programında milyonların merak ettiği, o soruyu küçük çocuk sordu: Kaçak siteden maç izlemek günah mı?

KAÇAK SİTEDEN MAÇ İZLEMEK GÜNAH MI?

Programın dün akşam yayınlanan bölümün Fatih Aktaş isimli bir çocuk, "Kaçak siteden maç izlemek günah mı?" diye sordu. Bu soruya cevap vermeden önce kısa bir duraksama yaşayan Hatipoğlu, "Site şifreliyse şifreyi kırmamak lazım. Eğer kırdıysan o sitenin sahibinden helallik alman lazım" diyerek milyonlarca kişinin kafasındaki soruyu yanıtladı.

Çok çarpıcı anket sonucu! Türkiye'nin sorunlarına hangi parti çözer? Birinci sıra şok etti!Çok çarpıcı anket sonucu! Türkiye'nin sorunlarına hangi parti çözer? Birinci sıra şok etti!

TSK'dan ihraç edilmişlerdi: Kılıçlı Teğmenlerin iki komutanına CHP'den ödül gibi görev!TSK'dan ihraç edilmişlerdi: Kılıçlı Teğmenlerin iki komutanına CHP'den ödül gibi görev!

Son dakika! İmamoğlu'nun 'sahte diploma' soruşturmasında yeni gelişme: İstanbul Üniversitesi'nden açıklama geldi!Son dakika! İmamoğlu'nun 'sahte diploma' soruşturmasında yeni gelişme: İstanbul Üniversitesi'nden açıklama geldi!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Hayat ve Yaşam
Ünlü sanatçı Edip Akbayram 75 yaşında hayatını kaybetti
Ünlü sanatçı Edip Akbayram 75 yaşında hayatını kaybetti
Kaza geçiren usta oyuncunun doktoru Müjde Ar'ın hastanedeki son halini paylaştı
Kaza geçiren usta oyuncunun doktoru Müjde Ar'ın hastanedeki son halini paylaştı
Türk kadın pilotu adını tarihe çaktı! Gökçe Kübra Yıldırım Airbus A380’in kaptanı oldu
Türk kadın pilotu adını tarihe çaktı! Gökçe Kübra Yıldırım Airbus A380’in kaptanı oldu
Ticaret Bakanlığı'ı yasakladı, tek tek toplatıyor: Piyasadaki 3 ürün çocuklar için zararlı çıktı!
Ticaret Bakanlığı'ı yasakladı, tek tek toplatıyor: Piyasadaki 3 ürün çocuklar için zararlı çıktı!
2025 Ramazan ayına sayılı günler kaldı: İlk oruç ve ilk teravih tarihi ne zaman?
2025 Ramazan ayına sayılı günler kaldı: İlk oruç ve ilk teravih tarihi ne zaman?
HAK-İŞ'ten DEM Partiye tepki: Devletle hesaplaşmak için bilerek ve inatla teröristleri aday yapıyorlar
HAK-İŞ'ten DEM Partiye tepki: Devletle hesaplaşmak için bilerek ve inatla teröristleri aday yapıyorlar
Umreye gidecek olanlara müjde! Suudi yetkililerden açıklama geldi: O, şart kalkıyor!
Umreye gidecek olanlara müjde! Suudi yetkililerden açıklama geldi: O, şart kalkıyor!