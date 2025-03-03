Sergen Yalçın, şampiyon olacak ve kümede kalacak takımları açıkladı

İşte Yalçın'ın yorumları:

"MÜMKÜN DEĞİL DEMİŞTİM"

"Okan Hoca'yı eleştirmek istemiyorum ama Galatasaray taraftarı fazla yüklendi herhalde, hamlelerden dolayı yüklendiler. Okan Buruk'un başarısız olduğunu düşünmüyorum. Niye öyle bir algı oluşturuldu? Son 2-3 haftadır niye böyle bir algı başladı? Galatasaray, 3 sene önce Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası mı kazandı? Avrupa'da zaten bir başarı yok. Galatasaray, Young Boys'a elendi. Tamam bu ciddi bir problem. Elendiği takım, Galatasaray seviyesinde değil. AZ de Galatasaray'ı eledi. Kupayı alacağız, final oynayacağız diye cümle kurarsan... Galatasaray'ın bu kadroyla final oynaması mümkün değil demiştim."