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Sergen Yalçın, şampiyon olacak ve kümede kalacak takımları açıkladı

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Sergen Yalçın, şampiyon olacak ve kümede kalacak takımları açıkladı
Türk futbolunun eski efsane isimlerinden futbol yorumcusu sergen yalçın yaptığı yorumlarla gündem oluşturmaya devam ederken Trendyol süper Lig 2024-2025 futbol sezonu şampiyonunu ve kümede kalacak takımlarını açıkladı.
Sergen Yalçın, şampiyon olacak ve kümede kalacak takımları açıkladı 1 114

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 26. haftada Kasımpaşa deplasmanından 3-3'lük beraberlikle ayrılması ve Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 3-0'la geçmesiyle zirvede puan farkı 4'e düştü. Galatasaray 65 puanla liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe puanını 61'e yükseltti.

Sergen Yalçın, şampiyon olacak ve kümede kalacak takımları açıkladı 2 214

Spor yorumcusu ve teknik direktör Sergen Yalçın, sarı - kırmızılılar ile sarı - lacivertliler arasındaki şampiyonluk yarışı için EKOL TV'de dikkat çeken bir kehanette bulundu.

Sergen Yalçın, şampiyon olacak ve kümede kalacak takımları açıkladı 3 314

İşte Yalçın'ın yorumları:

"MÜMKÜN DEĞİL DEMİŞTİM"

"Okan Hoca'yı eleştirmek istemiyorum ama Galatasaray taraftarı fazla yüklendi herhalde, hamlelerden dolayı yüklendiler. Okan Buruk'un başarısız olduğunu düşünmüyorum. Niye öyle bir algı oluşturuldu? Son 2-3 haftadır niye böyle bir algı başladı? Galatasaray, 3 sene önce Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası mı kazandı? Avrupa'da zaten bir başarı yok. Galatasaray, Young Boys'a elendi. Tamam bu ciddi bir problem. Elendiği takım, Galatasaray seviyesinde değil. AZ de Galatasaray'ı eledi. Kupayı alacağız, final oynayacağız diye cümle kurarsan... Galatasaray'ın bu kadroyla final oynaması mümkün değil demiştim."

Sergen Yalçın, şampiyon olacak ve kümede kalacak takımları açıkladı 4 414

"ÇOK YENENEKLİ DENİYOR, YOK"

"Nerede sağ kenar, nerede sol kenar? Konuşalım. Çok yetenekli oyuncular var deniyor, nerede? Hocam yok yok! Galatasaray devre arasında ne yapmalı dediniz, ben kenar oyuncusu alsınlar dedim. Kenar oyuncusu yok dedim. Galatasaray'da performanslar maksimum seviyede, biraz aşağı düşünce bu oyuncular çekilmez."

Sergen Yalçın, şampiyon olacak ve kümede kalacak takımları açıkladı 5 514

"GALATASARAY 3 DAHA YERDİ"

"Son 6 maç 1 galibiyeti var Galatasaray'ın. Fenerbahçe maçı 0-0, Konya maçı 0-0, Kasımpaşa maçı 3-3. Galatasaray'ın 3 yediğine bakma, 3 daha yerdi."

Sergen Yalçın, şampiyon olacak ve kümede kalacak takımları açıkladı 6 614

"FENERBAHÇE GALATASARAY GİBİ DEĞİL"

"Bir eleştiri olacaksa Galatasaray ile ilgili; şampiyonluğa oynuyorsun 3 tane yiyorsun, 3-4 tane daha yersin. Bu çok büyük problem. Galatasaray, gidip AZ'den de 4 tane yedi. Ciddi bir savunma sorunu var. Fenerbahçe öyle değil. Fenerbahçe, takım savunmasını çok iyi yapıyor ve pozisyon vermiyor."

Sergen Yalçın, şampiyon olacak ve kümede kalacak takımları açıkladı 7 714

"PİSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK FENERBAHÇEDE"

"Galatasaray, puan olarak 4 puan önde ama Fenerbahçe, psikolojik önde. Psikoloji Fenerbahçe'de. Dikkat et Fenerbahçe'ye, pozisyon vermedi Antalayaspor'a. 30'da bitti maç. 30'dan sonra niye izledik, bilmiyorum. Herkes uyudu. Fenerbahçe için o kadar rahat bir maç oldu ki... Kazana kazana Fenerbahçe'nin güveni gelmiş. Kalite farkı bu."

Sergen Yalçın, şampiyon olacak ve kümede kalacak takımları açıkladı 8 814

GALATASARAY YİNE ZORLANIR

"Galatasaray zorlanıyor. Eğer bu süreci Okan Hoca toparlayamazsa yine zorlanır. Galatasaray 8-10 puan arası kaybedebilir. Beşiktaş deplasmanı var. Trabzon deplasmanı var. Eyüp deplasmanı var. Eyüpspor, Samsunspor düşüşte. Alanyaspor ve Antalyaspor maçlarından Galatasaray 6 puan çıkarırsa moralleri toplanır. Galatasaray amma deplasmana gidecek. Galatasaray'ın Beşiktaş ve Samsun deplasmanlarına nasıl gideceği de önemli."

Sergen Yalçın, şampiyon olacak ve kümede kalacak takımları açıkladı 9 914

"FENERBAHÇE'NİN ÇOK DA ZOR MAÇI YOK"

"Fenerbahçe'nin her maçı kazanması gerekiyor ama çok da zor maçları yok, baktım. Galatasaray böyle oynarsa fikstür avantajı devreye girer. Fenerbahçe'nin içerideki Trabzon maçı zor. Büyük takım, büyük maç oynayacaksın. İçeride Beşiktaş, dışarıda Başakşehir maçları var. Fenerbahçe'nin Samsunspor ve Bodrum maçları kolay değil, Sivasspor zor, sonra Gaziantep maçı var. Başakşehir deplasmanı kolay değil, kim rahat kazanmış, elini kolunu sallayarak kazanamazsın, zordur o maçlar. Çok ileriyi de konuşmamak lazım. Şu 3-4 maçtan alınacak puanlar da önemli."

Sergen Yalçın, şampiyon olacak ve kümede kalacak takımları açıkladı 10 1014

ŞAMPİYONLUK VE YABANCI HAKEM KEHANETİ

"Fenerbahçe kalan bütün maçlarını kazanırsa yüzde 99 şampiyon olur. Şampiyonluk yarışında işler son 2 maça kalırsa sıkıntılı olur, yabancı hakemler gelir. Son 3 maça Fenerbahçe ve Galatasaray aynı puanda girebilir. Son 3 maça eşit girilirse artık Allah bilir."

Sergen Yalçın, şampiyon olacak ve kümede kalacak takımları açıkladı 11 1114

SERGEN YALÇIN KÜMEDE KALACAK OLAN TAKIMLARI AÇIKLADI

Küme düşme hattı ile ilgili de çok konuşulacak açıklamalar yapan Sergen Yalçın, Sivasspor'a ayrı değindi.

Sergen Yalçın, şampiyon olacak ve kümede kalacak takımları açıkladı 12 1214

"SİVASSPOR VE KONYASPOR KÜME DÜŞME HATTINDA KALACAKLAR"

Ömer Erdoğanlı Sivasspor'u izlediğini ve hiç beğenmediğini belirten Sergen Yalçın, şu cümleleri kullandı:

Sergen Yalçın, şampiyon olacak ve kümede kalacak takımları açıkladı 13 1314

"Sivasspor ile Konyaspor küme düşme hattında kalacaklar. Sivasspor, Başakşehir'e geliyor. Konyaspor da Trabzonspor'la oynuyor. Ben Sivasspor'u izledim hiç umut vadetmiyor. Gaziantep FK da öyle. Bunların aralarında en iyisi Antalyaspor yine.

Sergen Yalçın, şampiyon olacak ve kümede kalacak takımları açıkladı 14 1414

"SİVASSPOR'U HİÇ BEĞENMEDİM"

Konyaspor yine bir ihtimal sıyrılabilir ama ben Sivasspor'u izledim, hiç beğenmedim. Sivasspor'un işi çok zor yaz bunu bir yere. Rizespor'u zaten hiç oralarda görmüyorum. Rizespor, Anadolu'nun en güçlü kadrolarından birine sahip. Onlar oradan çıkar."

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