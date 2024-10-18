Son dakika: Aksaray'da feci kaza! Aksaray- Ankara kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, çok sayıda yaralı Ankara'dan Nevşehir'e giden yolcu otobüsü Aksaray- Ankara yolunda sabah saat 07:00 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenle devrilerek meydana gelen kaza sonucunda ilk belirlemeler göre 6 kişi öldü çok sayıda yaralı var.

Kaza, saat 07.00 sıralarında, Aksaray- Ankara kara yolu Acıpınar köyü girişinde meydana geldi. Balıkesir'den Nevşehir'e giden plakası ve sürücü henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. 6 KİŞİ ÖLDÜ 20 KİŞİ YARALANDI Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak:AA Etiketler : Otobüs kazası 0 0 0 0 0 0 0 👍 👎 😍 😥 😱 😂 😡