Son dakika: Aksaray'da feci kaza! Aksaray- Ankara kara yolunda yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, çok sayıda yaralı
Ankara'dan Nevşehir'e giden yolcu otobüsü Aksaray- Ankara yolunda sabah saat 07:00 sularında henüz belirlenemeyen bir nedenle devrilerek meydana gelen kaza sonucunda ilk belirlemeler göre 6 kişi öldü çok sayıda yaralı var.
Yayınlanma:
Kaza, saat 07.00 sıralarında, Aksaray- Ankara kara yolu Acıpınar köyü girişinde meydana geldi. Balıkesir'den Nevşehir'e giden plakası ve sürücü henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi.
6 KİŞİ ÖLDÜ 20 KİŞİ YARALANDI
Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
İç Haberler