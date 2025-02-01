Son dakika: ABD'de bir uçak faciası daha yaşandı! Yerleşim yerine düşen uçak kazasında çok sayıda ölü var! İşte önemli detaylar...

ABD'de bir uçak kazası daha meydana geldi. ABD'nin Philadelphia şehrinde içinde 2 kişinin bulunduğu küçük bir uçak binaya çarptı. Kaza sonrası birkaç ev yanarken ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Geçtiğimiz günlerde ABD'nin başkenti Washington'ta, bir uçak ile askeri helikopter çarpışarak nehre düşmüştü.

Düşen uçakta 60 yolcu ile 4 mürettebatın bulunduğu açıklanmıştı. Yetkililer, kazadan kurtulan kimsenin olmadığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, kazayla sabotaj imasında bulunurken ABD'de bir uçak faciası daha yaşandı.

ABD'DE BİR UÇAK FACİASI DAHA

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehrinde bir uçak, alışveriş merkezinin yakınına düştü.

Acil durum ekipleri, Philadelphia'nın kuzeydoğusunda perakendeciler ve gıda satış mağazalarının bulunduğu Roosevelt Alışveriş Merkezi'nin dışındaki olay yerine sevk edildi.

Uçağın içinde 6 kişi olduğu açıklandı. Uçağın hava ambulansı olduğu ve hasta bir çocuğu taşıdığı belirtildi.

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Sosyal medyaya düşen video görüntülerinde çift motorlu uçağın keskin bir açıyla yerleşim bölgesine doğru alçaldığı, çarpışmanın ardından büyük bir alev topuna yol açtığı ve enkazın evlerin ve araçların üzerine yağdığı görüldü.

KAZA NASIL VE NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİ?

ABD'deki korkunç kaza akşam saat 06.00'dan hemen sonra meydana geldi.

Uçağın bir Amerikan-Fransız jeti olan "Learjet 55" olduğunu ve kısa bir süre önce Missouri'ye gitmek üzere Philadelphia Havaalanı'ndan havalandığı açıklandı.

Kazada tıbbi bakım için Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan genç bir kız, annesi ve ona eşlik eden uçuş ve sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Uçakta bulunan hasta, Philadelphia'da tedavi görmüştü ve kaza meydana geldiğinde sözleşmeli bir hava ambulansıyla Meksika'daki memleketine geri götürülüyordu

UÇAKTAKİLER MEKSİKA VATANDAŞIYDI

Ülkenin dışişleri bakanlığından yapılan açıklamada, uçakta bulunan altı kişinin de Meksika vatandaşı olduğu bildirildi.

Bakanlık, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Havayolu şirketi, konsolosluğa uçakta Meksika uyruklu altı kişinin seyahat ettiğini teyit etti” ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Philadelphia trajedisinde daha fazla canın kaybedildiğini görmekten üzüntü duyduğunu ifade etti.

Philadelphia Şehri Acil Durum Yönetimi Ofisi'nden yapılan açıklamada bölgeden uzak durma çağrısı yapıldı.

Söz konusu açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"Kuzeydoğu Philadelphia'da Roosevelt Alışveriş Merkez civarında büyük bir olay yaşandı. Roosevelt Bulvarı'nın bazı kısımları da dahil olmak üzere bölgedeki yollar kapalı. Bölgeden uzak durun."

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