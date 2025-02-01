Meteoroloji tarih verdi: Sıcaklıklar düşecek! Kar geliyor! Donmaya hazır olun! Cumartesi hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Kırklareli, Sakarya ve Kocaeli çevreleri ile gece saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.