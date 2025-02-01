Meteoroloji tarih verdi: Sıcaklıklar düşecek! Kar geliyor! Donmaya hazır olun! Cumartesi hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz aralıklı hafif yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, kuzeyi güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.