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Ticaret Bakanlığı'ndan başarılı operasyon: Gümrük kaçakçılarına 1 milyar TL'lik operasyon darbe!

Ticaret Bakanlığı'ndan başarılı operasyon: Gümrükler Muhafaza ekiplerince Mersin Gümrük Limanı'nda 356,6 milyon lira değerinde 24 lüks araç, Hakkari ve Edirne'de 720 milyon lira değerinde 608 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan başarılı operasyon: Gümrük kaçakçılarına 1 milyar TL'lik operasyon darbe!
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Ticaret Bakanlığı'ndan başarılı operasyon: Gümrük kaçakçılarına 1 milyar TL'lik operasyon darbe!

Ticaret Bakanlığı'ndan başarılı operasyon: Gümrükler Muhafaza ekiplerince Mersin Gümrük Limanı'nda 356,6 milyon lira değerinde 24 lüks araç, Hakkari ve Edirne'de 720 milyon lira değerinde 608 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri Mersin, Edirne ve Hakkari’de üç başarılı operasyona imza attı.

Ticaret Bakanlığı'ndan başarılı operasyon: Gümrük kaçakçılarına 1 milyar TL'lik operasyon darbe!

TOPLAMDA 1 MİLYAR TL'Yİ GEÇİYOR

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında Mersin Gümrük Limanı’nda gerçekleştirilen operasyonda 356.6 milyon Türk Lirası değerinde 24 adet lüks araç, Hakkâri ve Edirne illerinde yürütülen iki farklı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 720 milyon Türk Lirası tutarında 608 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan başarılı operasyon: Gümrük kaçakçılarına 1 milyar TL'lik operasyon darbe!

Olaylarla ilgili soruşturmalar Mersin, Yüksekova ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam ediyor.

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Kaynak:AA

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