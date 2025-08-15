Son dakika! 5 ilimiz alev aldı: Ormanlarımız yine cayır cayır yanıyor! Kocaeli, Bursa, Bartın, Sivas ve Adıyaman'da orman yangınları meydana geldi. Bölgelere çok sayıda ekip sevk edildi...

RÜZGARIN ETKİSİYLE ALEVLER BÜYÜYOR

Kocaeli, Bursa, Bartın, Sivas ve Adıyaman'da orman yangınları meydana geldi. Bölgelere çok sayıda ekip sevk edilirken, bazı yerleşim yerlerinin risk altında olduğu öğrenildi. İşte yangınlara ilişkin detaylar...

Yurt genelinde etkili olan aşırı sıcak ve fırtınalı hava, yangın haberlerinin ardı arkasını kesmiyor. Bu kez 5 ilde alevlerle mücadele ediliyor. İşte yangınlarla ilgili anbean yaşanan gelişmeler...

YANGININ DUMANI BURSA'YA ULAŞTI

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle oluşan yoğun duman Bursa'da gökyüzünü kapladı.Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, Bursa kent merkezi ve Orhangazi ilçesine ulaştı.Geniş çaptaki duman tabakası, şehrin birçok noktasından görüldü.Rüzgarla yayılan duman yüzünden söz konusu bölgelerde is kokusu da hissedilir düzeyde arttı.

BURSA'NIN İZNİK İLÇESİNDE YANGIN

Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Bayındır Mahallesi yakınlarında bugün öğle saatlerinde orman yangını başladı. Vatandaşların yükselen dumanları fark ederek yetkililere haber vermesi üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve İznik Belediyesi ekipleri sevk edildi.sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle alevlerin hızla yayıldığı bildirildi.

Haberin Devamı

ADIYAMAN'DA YANGIN ÇIKTI

Adıyaman Gölbaşı kara yolunun 30'uncu kilometresinde bulunan Çamlıca ormanlık alanında yangın başladı. Yangına ilk olarak orman işletme ve belediyelere ait itfaiye araçları müdahale etti. Ardından helikopterlerle destek verildi.

Devam eden yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor.

SİVAS'TA AĞAÇLIK ALANDA YANGIN

Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Bahçecik köyü arazisinde ağaçlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerine yakın bir alanda başlayan yangını söndürmek için ekiplerin çabası sürüyor.

BARTIN'DA YANGIN

Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Ahatlar köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Bartın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri arazözler, su tankerleri ve iş makineleriyle müdahale ediyor. Yangın bölgesine Bartın Belediyesi ile çevre ilçe ve beldelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının geniş ormanlık bölgelere sıçramaması için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

KOCAELİ'NDE GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYOR

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinden alevler yükseldi. Yangın öğle saatlerinde Suludere bölgesinde başladı. Ağaçlık alandan yükselen dumanları gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumanlar gökyüzünü sararken, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Ekipler, rüzgarın da etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için arazözlerle karadan, yangın söndürme helikopteriyle de havadan müdahale ediyor.Bölgede, tedbir amacıyla sağlık ekipleri de hazır bekletiliyor.

Yangın bölgesinden gelen görüntülerde, yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin oldukça düştüğü görülüyor.

Son dakika: Ankara'dan okul servislerine yüzde 30 zam haberi!

Yamyamlık mı işkence mi? 5.700 yıllık pişirilmiş insan kalıntıları ortaya çıktı!

BDDK raporu açıkladı! İBB yolsuzluğunda 4.4 milyar TL ile en fazla para aktarılan o isim bakın kimmiş!