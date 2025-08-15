Son dakika: Ankara'dan okul servislerine yüzde 30 zam haberi!
Ankara'dan okul servislerine yüzde 30 zam haberi: Okulların açılmasına günler kala Ankara'da okul servislerine yüzde 30 zam yapıldı.
Son dakika! Ankara'dan okul servislerine yüzde 30 zam haberi: Okulların açılmasına günler kala Ankara'da okul servislerine yüzde 30 zam yapıldı.
Okulların açılmasına günler kala Ankara'da okul servislerine yüzde 30 zam yapıldı.
Yeni eğitim-öğretim yılı öncesi İstanbul ve Ankara'da okul servisi esnafı zam taleplerini kamuoyuna duyurmuştu. Ankara'da yüzde 50, İstanbul'da ise yüzde 35 oranında artış talep edilmişti.
İLK ZAM HABERİ ANKARA'DAN GELDİ
Yapılan görüşmelerin ardından Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 30 zam yapılması kararlaştırıldı. İstanbul'da ise zam oranına ilişkin kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
