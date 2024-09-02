Şoke eden istifa! Şanlıurfa Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar partisini bıraktı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden ayrıldığını duyurdu. En ince ayrıntısına kadar düşünülüp halkımızın görüşleriyle desteklenen bir karar aldık.Gülpınar, siyasi kariyerini kendi başına sürdüreceğini belirtti.

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Şoke eden istifa! Şanlıurfa Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar partisini bıraktı

Yeniden Refah Partisi'nden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar istifa etti.

Gülpınar, halkın talepleriyle başlattığı adaylık sürecini 31 Mart gecesi zaferle taçlandırdıklarını ve bu yolda hemşehrileriyle birlikte hareket ettiklerini söyledi.

Mehmet Kasım Gülpınar istifasını açıkladı

Geçen süre boyunca hep açık kaldım ve siz değerli hemşehrilerimle gelişen durumları paylaştım. Sizlerle olan gönül akdimize her zaman sadık kaldım ve böyle olmaya devam edeceğim. Bununla birlikte, bugüne kadar bizlere kucak açan ve sevgisini esirgemeyen halkımız için en uygun yerde hizmet ve çabalarımızı yürütmemiz gerekiyor. Siz değerli hemşehrilerimizin kutsal emanetini taşırken, her zaman olduğu gibi yine sizlerin talebini aldık, alacağız ve her kararımızda uygulayacağız.

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Bununla birlikte, Şanlıurfa'nın gündemindeki sorunlara son vermek ve daha iyi hizmetler sunmak için herhangi bir siyasi partiden bağımsız olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevime devam etme kararı aldık. Şanlıurfa'nın gündemini uzunca bir süredir meşgul eden siyasi çatışmaları sona erdirmek için bağımsız ve birleştirici bir siyaset tarzının yararlı olacağını düşünüyorum. Bu, hizmetlerin, yatırımların ve şehrin geleceğinin tartışılmasına izin verecektir. En ince ayrıntısına kadar düşünülmüş ve halkımızın görüşleri dikkate alınmış bir karar aldık. Bu konuda bizlere yardımcı olan ve büyük bir teveccüh gösteren eski şehrimize minnettarım ve hayırlı olmasını dilerim. Saygıyla kamuoyuna duyurulur."

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