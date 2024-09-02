İstanbul'da sağanak yağış var! Yollar göl oldu, araçlar ilerleyemedi

Yeni hafta, Megakent İstanbul'da sağanak yağışla başladı. Pendik ve Kartal'de bazı yollar göle döndü. Yağışın yoğun olduğu bölgelerde araçların ilerlemesi zordu.





Yeni haftaya Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sağanak yağış uyarısı nedeniyle İstanbul yağmurla başladı.



Sağanak nedeniyle, haftanın ilk iş gününde işlerine gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı.



Kentin Anadolu Yakası'nda bazı yerlerde su birikti.



Yağış nedeniyle Kartal ve Pendik'te bazı yollar göle döndü.



Sular altında kalan yerlerde araçların zorlukla ilerlediği gözlemlendi.