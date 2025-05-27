Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklama: Milletimizin hakkını yedirmeyiz!



Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay'ın 163. kuruluş yılı programında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonu'nda Sayıştay'ın 163. kuruluş yıl dönümü programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

Sayıştay tam 163 yıldır ülkemizin en kritik kurumlarından biri olarak görev yapıyor. Bu saygın kuruma değer katan tüm Sayıştay mensuplarını tebrik ediyorum.

Devletin öncelikli görevi vatandaşa hizmettir. Millete hizmetin en önemli şartı adaletin sağlanmasıdır.

Zayıf, sağlıksız ve kontrolsüz bir bütçe yönetimi devlet, millet için ciddi varoluş tehdidi oluşturur. Sayıştay başkanlığımız bu güçlü görevi alnının akıyla yürütmektedir.

"EN BÜYÜK GÜNAHLARDAN BİRİDİR"

Devlet hazinesinin müdafaa edilmesi milletimiz adına Sayıştay'ın uhdesindedir. 86 milyon vatandaşımızın tamamının hakkı, payı vardır. Kamu malına el uzatmak kul hakkına girmek en büyük günahlardan biridir.

Şeffaf, hesap verilebilir ve güvenilir bir kamu yönetimine her zaman ihtiyaç vardır. Kamu malına el uzatmak en büyük günahlardan biri. Devletin görevi hizmettir.

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"BİZİM İÇİN ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Amir ya da memur fark etmeksizin her bir kamu çalışanı titizlikle hareket etmelidir.

Görevi, unvanı konumu ne olursa olsun kamu malının usulsüz ya da savurgan şekilde kullanılması, beytülmalin istismar edilmesi bizim için asla kabul edilemez. Kamu malı istismar edilmemeli. Harcamalarda usulsüzlük varsa hesabı yargıya verilir.

Sayıştay mensuplarımızdan da itinayla yerine getirmelerini istiyoruz. Türkiye'de hiç kimse hukukun üstünde değildir. İster atanmış ister seçilmiş olsun kamu görevi ifa eden herkes kamu malına sahip çıkmakla mükelleftir. Önce yargıya sonra millete verilmesi gerekir. Çiğ süt içmeyenin karnı da başı da ağrımaz.

"SON TAHKİKATLAR OLUMLU"

Kimileri rahatsız olsa da son zamanlarda sürdürülen tahkikatları olumlu karşılıyoruz. Anayasamızın sunduğu imkanlar ve yükümlülükler çerçevesişnde atılan müspet adımları desteklemeyi sürdüreceğiz.

2010 yılında çıkardığımız Sayıştay Kanunu ile kamu kaynağı kullanan denetim kapsamına aldık. Devlet mallarının denetlenmesi ve kayıt altına alınması en önemli reformlardan biri oldu.

Türkiye bir hukuk devletidir. Kimse hukukun kapsama alanı dışında değildir. Milletimizin hakkını yedirmeyiz.

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