Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi adım: Laçın Havalimanı'nın açılışını yaptı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi adım: Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda inşa edilen üçüncü havalimanı açılışının kurdelasını Erdoğan, Aliyev ile birlikte kesti...

Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda inşa edilen üçüncü havalimanı hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Laçın Uluslararası Havalimanı’nın açılışını gerçekleştirdi. Aliyev ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Laçın Uluslararası Havalimanı’nın açılış kurdelesini birlikte kesti.

Yoğun diplomasi trafiğine kaldığı yerden devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni durağı Azerbaycan geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le bir araya gelmesi planlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunması öngörülüyor.

Ayrıca ziyaret kapsamında, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in katılımlarıyla "Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi"nin 2. Toplantısı icra edilecek.

LAÇIN'DA TARİHİ AÇILIŞ

Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda inşa ettiği üçüncü havalimanı olma özelliğini taşıyan Laçın Uluslararası Havalimanı, bugün düzenlenen törenle hizmete girdi.

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Bugünkü törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev katıldı.

Aliyev ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Laçın Uluslararası Havalimanı’nın açılış kurdelesini birlikte kesti.

EN YÜKSEK RAKIMLI HAVALİMANI

1800 metre rakımlı bölgede yer alan havalimanı, dağlık arazide kayalar oyularak ve bölge düzleştirilerek inşa edildi. Laçın Uluslararası Havalimanı, Azerbaycan'ın en yüksek rakımlı havalimanı olma özelliğini taşıyor.

2021 yılında temeli atılan havalimanı, Laçın kent merkezine 30, Şuşa'ya 70, Kelbecer'e ise 60 kilometre mesafede bulunuyor. Pist uzunluğu 3 bin metre, genişliği 60 metre olan havalimanında, saatte 200 yolcuya hizmet verebilecek terminal binası yer alıyor.

SAATTE 200 YOLCU

Gorçu köyü arazisine inşa edilen havalimanında uluslararası standartlarda saatte 200 yolcuya hizmet vermek mümkün olacak. Havalimanı pisti 3000 metre uzunluğunda, 60 metre genişliğinde, platform alanı ise 50 bin metrekare olacak. Terminalin alanı 5 bin metrekare.

ULUSLARARASI HAVALİMANI SAYISI 9'A YÜKSELDİ

Hatırlanacağı üzere Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'un 26 Mayıs'ta imzaladığı kararnameyle Laçın Havalimanı'na "uluslararası havalimanı" statüsü verilmişti. Böylece Azerbaycan'daki uluslararası havalimanlarının sayısı 9'a yükseldi.

Laçın Uluslararası Havalimanı'nın, bölgedeki turizm ve ticaretin gelişimine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

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