SSK ve Bağkur emeklileri dikkat! Maaş zamlarında yeni sistem geliyor

Temmuz ayında milyonlarca emekli aldığı zamdan sonra maaşlar enflasyon karşısında erimeye devam ediyor. Bu nedenle, emekliler yeni yıl zammını bekliyor. Yeni yıl zammında ise dört oran tartışıldı. Emekli maaşı artışı, Merkez Bankası ve ekonomistlerin tahminlerine göre yüzde 10.60 ile 19.70 arasında olacaktır.



Merkez Bankası, 2024 enflasyon tahminini açıkladı. Buna göre beklenti yaklaşık %38'dir. Enflasyon rakamlarının böyle gitmesi durumunda, Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarına yüzde 10.64 oranında zam almayı bekleyebilirler. Bununla birlikte, enflasyon oranı %42'ye yükselirse bu zam oranı %13.84'e ulaşabilir.

İstanbul'da sağanak yağış var! Yollar göl oldu, araçlar ilerleyemedi

Uzun yaşamanın sırrı yediklerinizde! Böyle beslenen çok uzun yaşıyor

Dolar ve Euro ne kadar oldu? 2 Eylül döviz kuru

Milyonlarca emekli tarafından yakından izlenen Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi, yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 43,31 olarak açıkladı. Bu gerçekleşirse, Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 14.89 oranında bir zam yapılabilir.



Reuters anketi katılımcılarına göre, enflasyon 2024 yılında %42,95 seviyesinde olacak. Bu durumda emekliler yüzde 14.60 zam alacak. Aynı şekilde, AA Finans tarafından yapılan ankete katılan ekonomistler, yüzde 14.52'lik bir zam beklendiğini belirtiyorlar..



Finansal Kurumlar Birliği tarafından yapılan anket, Türkiye için en yüksek enflasyon beklentisini ortaya koydu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yıl sonu enflasyonu yüzde 49,39 oranında zam yapılacak. Yarının enflasyon verilerinin açıklanması, ekonomistlerin dikkatini çekecek.