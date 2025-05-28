DEM Parti- AK Parti görüşmesi bitti: Görüşme sonrası Ak parti heyetinden ilk açıklama...

Son dakika! DEM Parti'nin AK Parti ile olan TBMM'deki görüşmesi sona erdi. DEM Parti bugün saat 15:00'de AK Parti ile bir araya gelmişti.

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında siyasi partilerin görüşmesi de hız kesmeden devam ediyor. Dün gerçekleşen MHP- DEM Parti görüşmesinin ardından bugün de AK Parti ve DEM Parti bir araya geldi.

İki partinin görüşmesinde Bahçeli'nin çağrısı ile gündeme gelen komisyon konusu görüşülüyor.

GÖRÜŞMEDE KİMLER VAR?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, DEM Parti heyetini ağırladı. DEM Parti heyeti içerisinde ise Eş Genel Başkanlar Tuncer Bakırhan, Tülay Hatimoğulları ile Grup Başkan Vekilleri Sezai Temelli ve Gülistan Kılıç Koçyiğit yer aldı.

Yaklaşık 2,5 saat süren görüşme sona erdi.

Görüşmenin ardından AK Parti heyetinden bir açıklama yapıldı. Açıklamada, süreç ile ilgili bir aksamanın olmadığı kaydedildi.

Haberin Devamı

DÜN MHP'Yİ ZİYARET ETTİ

Siyasi parti turuna muhalefet partilerinden başlayan DEM Parti dün MHP ile görüştü. MHP lideri Devlet Bahçeli DEM Parti heyetini kapıda karşıladı. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından ise yine kapıdan uğurladı.

Bu markaları evinize bile sokmayın: Bakanlık listesindeki 42 ürünü ifşa etti!

Pendik’te El Emeği Göz Nuru Sergisi Ziyaretçilerini Bekliyor!

Nevşin Mengü kendini topun önüne mi attı? Barış Yarkadaş: Nevşin'i keklediler!