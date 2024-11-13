Şok asgari ücret çıkışı! Kabul edilirse asgari ücrete 2 kez zam gelecek

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında bir açıklama yaptı. Dervişoğlu, asgari ücretin en az 28 bin TL olması gerektiğini belirtti.

Dervişoğlu daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığını ele aldı.

Saray rejimi ve başındaki zat da çok iyi bilmektedir ki, muhalefet doğru yere dursun, bir daha bırakın cumhurbaşkanı olmayı, cumhurbaşkanlığına aday bile olamayacaktır.86 yıl sonra geriye dönüp bakıldığında, Atatürk'ü anmaktan çok anlamak çok önemlidir.

Egemenliği Türk milletinden aldılar ve bunu Türk milletinin çoğunluğunun onayını almadan yaptılar. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak adlandırılıyordu. Sonra, ürk milletinden egemenliği almak yetmez, onu çoğunluk olmaktan da çıkarmak gerekir dediler. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hayatlarını kaybettiler. Kapı hırsız tarafından kilit tutmuyor.

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HIRSIZ İÇERİDE OLUNCA KAPI KİLİT TUTMAZ

Din kardeşlerimiz, Türkiye'nin büyük bir ülke olduğu için çok sayıda insana ihtiyacı olduğunu söylediler. Milyonlarca soyu sopu belirsiz insan tarafından yetiştirilmekteyiz. Açıkça Türk vatanını parçalamanın en akıllıca yollarını kullanıyorlar. Hürriyet ve Cumhuriyet geride kalmayacak.

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Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve İsrail'in talimatıyla sınırlarımızın hemen dibinde devletin hamiliğini yaptırma planları, eş başkanı olmakla gurur duydukları Büyük Orta Doğu Projesinin bu aşamasında normalleşmeden, yeni bir anayasadan, devletin ülkesi ve milleti olmaz hadsizliğinden, terörist başını Meclis'e davet eden delirmişliğe kadar her şeydir.

İçeriye Misak-ı Milli, dışarıya da tekmil vererek yapacakları değnekçiliği daha şimdiden üstün hizmet madalyası gibi yakalarında taşıdıklarını söylüyor. Buna Büyük Türkiye de denir. Bunların ağzından büyük sıfatı duyduğunuzda, Türkiye'nin küçüldüğünü bilin.