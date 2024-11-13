Yasa dışı bahiste flaş karar! Fenomenler bu kez ayvayı yedi

Ünlülerin ve sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin soruşturmanın bir parçasıdır.

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İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, soruşturmayı yürüten savcılığın, aralarında İbrahim Yılmaz da dahil olmak üzere sosyal medya fenomeni olan bazı şüphelilerin hesaplarına erişim engeli getirilmesine yönelik talebini inceledi.



Soruşturmada tutuklanan şüpheliler Esma Sözen, Soner Kabakçı, Emirhan Karuç, Sefa Caner Sarıçam, Emircan Çelik, Ramazan Karkin, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve Yağmur Şifa Yaprak'ın sosyal medya hesaplarına erişimlerinin engellenmesine karar veren hakimlik, talebi kabul etti.



Hakimlik, soruşturma kapsamında tutuklanan diğer kişilerin sosyal medya hesaplarına erişimlerinin engellenmesi gerektiğini düşünüyor.