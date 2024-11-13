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İBB pazar desteği başlıyor! Pazar desteği ödemesi nasıl alınır?

İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2024 seçim vaatlerinden biri olan “Emeklilere Pazar Desteği” için başvurular sona ermiştir. Projeye 44.377 kişi başvurdu. Koşullara uyan 10 bin emekliye yıllık 10 bin TL pazar desteği sağlanacak.

İBB pazar desteği başlıyor! Pazar desteği ödemesi nasıl alınır?
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İBB emeklilerin pazar alışverişlerine yardımcı olmak için "Emekli Pazar Desteği"ni başlattı. Ekrem İmamoğlu'nun 2024 seçim vaatleri arasında yer alan Emekli Pazar Desteği için başvurular 30 Ekim ile 8 Kasım arasında yapıldı.

İBB tarafından desteklenen projeye emekli İstanbullular büyük ilgi gösterdi. “Emekli Pazar Desteği” için 44 bin 377 kişi başvurdu.

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10 BİN EMEKLİYE 10 BİN TL VERİLECEK

İstanbul'da ikamet eden ve sosyal desteğe başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 10 bin emekliye yıllık 10 bin TL ödeme yapılacaktır.

10 bin emekliye iki eşit taksitle toplam 100 milyon TL'lik nakdi destek sağlanacak.

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