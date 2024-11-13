İkinci el almak isteyen elini çabuk tutsun! 2. el piyasasında hareketlilik başladı

İkinci el otomobil pazarında hareketlilik, sıfır araç fiyatlarının artmasıyla başladı. Yüksek faizli kredilere rağmen vatandaşlar ikinci el otomobil almayı tercih ediyor. İkinci elin tercih edilme nedenleri arasında daha geniş model yelpazesi ve daha fazla takas seçeneği yer alıyor. Otomotiv sektörü temsilcileri, bu hareketliliğin ikinci el pazarında devam edeceğini ve kredilerin daha da çekici hale gelmesiyle birlikte artacağını tahmin ediyor.

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Bu, sıfır otomobil ve ikinci el otomobil arasındaki farkın bir sonucudur. Kredi faizlerinin yüksek olması nedeniyle vatandaşlar sıfır araba satın almak yerine ikinci el araba satın aldı. İkinci elde fiyatlar 500 bin ile 2 milyon TL arasında değişmektedir. İnsanlar genellikle kendi araçlarını getirerek üzerine 200 ila 300 bin TL vererek yeni bir araç satın alırlar. El araba satın almak bu nedenle çekici geliyor. Krediye ulaşmak artık son derece zor. Bu nedenle, ikinci el araç fiyatlarının artacağını düşünmüyorum. Eskisi gibi suni artışlar olamaz. Galericiler araçlara sahip olduğundan, vatandaşların acele edeceği bir durum yok. Sıfır araçlara zam yapılırken, ikinci el otomobiller yaklaşık bir yıldır aynı fiyatlara satılıyor."