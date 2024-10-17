  1. Anasayfa
  2. İç Haberler
  3. Siyasi partinin genel merkezine uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

Siyasi partinin genel merkezine uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

Ankara'da bir siyasi partinin genel merkezine operasyon düzenlendi. Parti genel merkez binasında uyuşturucu satıldığı ve kullanıldığı ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi harekete geçti: Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Siyasi partinin genel merkezine uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!
Yayınlanma:

Ankara'da bir siyasi partinin genel merkezine operasyon düzenlendi. Parti genel merkez binasında uyuşturucu satıldığı ve kullanıldığı ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi harekete geçti: Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Ankara'da bir siyasi partinin genel merkezine düzenlenen operasyonda uyuşturucu kullandığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin uyuşturucu satışı yaptığı belirlendi.

Siyasi partinin genel merkezine uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının verilerine göre 26 Nisan 2023'te kurulan ve 163 üyesi bulunan "Milli Beraberlik Partisi"nin Yenimahalle ilçesindeki genel merkez binasında uyuşturucu satıldığı ve kullanıldığı ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince operasyon düzenledi.

Siyasi partinin genel merkezine uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

Binada gözaltına alınan 7 kişiden M.G'nin parti üyesi olduğu ve yanında bulunan B.Y. ile genel merkez binası içerisinde uyuşturucu temin ettikleri ve uyuşturucu kullandıkları belirlendi.

Siyasi partinin genel merkezine uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

Binada apartman sakinlerinin astığı duyurular dikkat çekti.

Siyasi partinin genel merkezine uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

Zayıflamak mı istiyorsunuz? Bu besin sizi tığ gibi yapacak! Fazla yağları vücuttan eritip atacakZayıflamak mı istiyorsunuz? Bu besin sizi tığ gibi yapacak! Fazla yağları vücuttan eritip atacak

İlk kar kendini bakın hangi ilde gösterdi: Beyaz örtü görenleri heyecanlandırdı!İlk kar kendini bakın hangi ilde gösterdi: Beyaz örtü görenleri heyecanlandırdı!

Kastamonu'da kaçak avcıların evine baskın yapıldı: Evdeki geyik etinden yapılan sucuklar ve tavşan etleri dikkat çekti!Kastamonu'da kaçak avcıların evine baskın yapıldı: Evdeki geyik etinden yapılan sucuklar ve tavşan etleri dikkat çekti!

Kaynak:AA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
İç Haberler
Kastamonu'da kaçak avcıların evine baskın yapıldı: Evdeki geyik etinden yapılan sucuklar ve tavşan etleri dikkat çekti!
Kastamonu'da kaçak avcıların evine baskın yapıldı: Evdeki geyik etinden yapılan sucuklar ve tavşan etleri dikkat çekti!
Çorum'da dehşet olay! Mahkeme çıkışı kız kardeşi ve yeğenine kurşun yağdırdı!
Çorum'da dehşet olay! Mahkeme çıkışı kız kardeşi ve yeğenine kurşun yağdırdı!
Narin Güran'ı göz göre göre öldüren vicdansızlar için hesap vakti geldi! Ses kayıtları görüntüler HTS kayıtları dosyada
Narin Güran'ı göz göre göre öldüren vicdansızlar için hesap vakti geldi! Ses kayıtları görüntüler HTS kayıtları dosyada
Rojin soruşturmasında son dakika gelişmesi! Rojin Kabaiş'in Google aramaları ve okuduğu son kitap şok etti!
Rojin soruşturmasında son dakika gelişmesi! Rojin Kabaiş'in Google aramaları ve okuduğu son kitap şok etti!
Deprem mi oldu? Deprem nerde oldu? Türkiye beşik gibi sallanıyor
Deprem mi oldu? Deprem nerde oldu? Türkiye beşik gibi sallanıyor
Ataşehir'de korkunç gece! Silahlı çatışma çıktı: Çok sayıda yaralı var
Ataşehir'de korkunç gece! Silahlı çatışma çıktı: Çok sayıda yaralı var
Deprem uyardı! Hasar var ölü yok: 17 Ekim 2024 Perşembe gazete manşetleri
Deprem uyardı! Hasar var ölü yok: 17 Ekim 2024 Perşembe gazete manşetleri