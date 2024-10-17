Siyasi partinin genel merkezine uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

Ankara'da bir siyasi partinin genel merkezine operasyon düzenlendi. Parti genel merkez binasında uyuşturucu satıldığı ve kullanıldığı ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi harekete geçti: Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Ankara'da bir siyasi partinin genel merkezine düzenlenen operasyonda uyuşturucu kullandığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin uyuşturucu satışı yaptığı belirlendi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının verilerine göre 26 Nisan 2023'te kurulan ve 163 üyesi bulunan "Milli Beraberlik Partisi"nin Yenimahalle ilçesindeki genel merkez binasında uyuşturucu satıldığı ve kullanıldığı ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince operasyon düzenledi.

Binada gözaltına alınan 7 kişiden M.G'nin parti üyesi olduğu ve yanında bulunan B.Y. ile genel merkez binası içerisinde uyuşturucu temin ettikleri ve uyuşturucu kullandıkları belirlendi.

Binada apartman sakinlerinin astığı duyurular dikkat çekti.

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