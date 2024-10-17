Kastamonu'da kaçak avcıların evine baskın yapıldı: Evdeki geyik etinden yapılan sucuklar ve tavşan etleri dikkat çekti!

Kastamonu'da kaçak av yaptığı tespit edilen kişilerin evindeki aramada çok sayıda geyik kafası, geyik eti, geyik etinden yapılan sucuk ile tavşan eti ele geçirildi.

Kastamonu'da yakalanan avcıların evinde geyik eti ve bu etten yapılan sucuk ele geçirildi.

Kastamonu'da emniyet müdürlüğü kaçak avcılık yapan kişilerin evine düzenlediği baskında çok sayıda geyik kafası, geyik eti, geyik etinden yapılan sucuk ile tavşan eti ele geçirildi.

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