Şişli Belediyesine kayyum olarak atanan Cevdet Ertürkmen kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, nerelerde görev yaptı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye başlatılan terör ve yolsuzluk soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve terör nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilmesinden sonra İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Şili Belediye Resul Emrah Şahan'ın yerine Şişli kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in atanması sonrası vatandaşlar internet ortamında "Şişli kaymakamı Cevdet Ertürkmen kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, nerelerde görev yaptı? diye araştırmaya başladı" İşte Cevdet Ertürkmen'in biyografisi.

CEVDET ERTÜRKMEN KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Cevdet Ertürkmen, 1970 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. İlkokulu Kahramanmaraş’ta, orta ve lise eğitimini ise Kahramanmaraş ve Eskişehir’de tamamladı.

1992 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Ardından Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde yüksek lisans yaparak "Afet Yönetimi" konulu tez çalışmasını tamamladı.

1999 yılında Gaziantep Kaymakam adayı olarak göreve başlayan Ertürkmen, Burdur’un Ağlasun ve Van’ın Saray ilçelerinde kaymakamlık yaptı.

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Şanlıurfa’da Vali Yardımcılığı, Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesi, Aydın’ın Sultanhisar ilçesi, Trabzon’un Beşikdüzü ilçesi ve Samsun’un Bafra ilçesinde kaymakam olarak görev aldı.

01 Temmuz 2024 tarihli ve 2024/187 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Cevdet Ertürkmen, Şişli Kaymakamlığına atanmıştır.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan görevden uzaklaştırılarak yerine Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen kayyım atandı.