Canan Karatay ölen eşinin ardından acısını böyle paylaştı: Sabah uyandım dişlerim dökülmüştü

Prof. Dr. Canan Karatay, 1 yıl önce kaybettiği 47 yıllık eşi Ali Başak Karatay’ın ardından yaşadığı zorlu süreci ilk kez anlattı.

Beslenme konusunda ezber bozan açıklamalarıyla dikkat çeken Prof. Dr. Canan Karatay, 47 yıllık eşi Ali Başak Karatay’ın vefatının ardından yaşadığı zorlu süreci ilk kez anlattı. Kocasının ölümünün yarattığı üzüntüyü aktaran Canan Karatay "Sabah uyandım üst dişlerim dökülmüştü' dedi.

Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, 78 yaşında hayatını kaybeden 47 yıllık hayat arkadaşı Dr. Ali Başak Karatay’ın ardından yaşadığı zor günleri katıldığı bir televizyon programında anlattı. Yaklaşık yarım asırlık evlilikleriyle tanınan çift, hem uzun birliktelikleri hem de aralarındaki güçlü bağ ile dikkat çekiyordu.

"SABAH UYANDIM ÜST DİŞLERİM DÖKÜLMÜŞ"

Eşinin hastalık sürecinde hastanede birlikte kaldıklarını ifade eden Karatay, bu dönemde yaşadığı yoğun stresin fiziksel etkilerini ilk kez paylaştı. Karatay "Çağla ile Yeni Bir Gün" programında, sabah uyandığında üst dişlerinin döküldüğünü belirterek, yaşadığı süreci şu sözlerle dile getirdi:

Haberin Devamı

"Eşim hastanedeyken yaşadığım yoğun stres nedeniyle üst dişlerim döküldü, o dönemde hızla kilo verdim. Eşimle hastanede kalıyorduk. Bir sabah uyandım ki üst dişlerim ağzıma dökülmüş. Üzüntü ve stresten. Uzun süredir dişsiz dolaşıyordum. Tedavi sürecinde epey şeyler çektim. Şimdi damak yaptırdım"

47 YILLIK EVLİLİK ÖRNEK GÖSTERİLİYORDU

Bir çocuk sahibi olan çiftin evliliği, uzun yıllara dayanan birlikteliği ve karşılıklı bağlılıklarıyla örnek gösteriliyordu. Karatay’ın açıklamaları, eş kaybının yarattığı derin duygusal ve fiziksel etkileri bir kez daha gözler önüne serdi.

Karatay'ın eşi Ali Başak Karatay, 25 Kasım 2025'te vefat etmişti.

