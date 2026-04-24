Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürerken, çeyrek final maçlarının sona ermesiyle birlikte yarı final eşleşmeleri de belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürerken, çeyrek final maçlarının sona ermesiyle birlikte yarı final eşleşmeleri de belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen takımlar ve eşleşmeler belli oldu. Kupada çeyrek finalde Fenerbahçe'yi uzatmalarda 1-0'lık skorla eleyen TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray'ı 2-0'la geçen Natura Dünyası Gençlerbirliği, penaltılarda Samsunspor'u 3-1'lik skorla saf dışı bırakan Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor'u 3-0'lık galibiyetle kupa dışına iten Beşiktaş, adlarını yarı finale yazdırdı. Bu sonuçların ardından yarı finalde Natura Dünyası Gençlerbirliği-Trabzonspor ve Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor eşleşmeleri oluştu. Tüpraş Stadı'nda 20 Mayıs Çarşamba günü yapılacak UEFA Avrupa Ligi final maçı nedeniyle Beşiktaş-Konyaspor müsabakası, 5-6 veya 7 Mayıs'tan birinde oynanacak. Gençlerbirliği-Trabzonspor karşılaşması ise 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinden birinde yapılacak. Tek maç üzerinden oynanacak yarı final müsabakasını kazanan takım, 24 Mayıs Pazar günü yapılacak finale yükselecek. Etiketler : ziraat türkiye kupası

Ziraat Türkiye Kupası maçları

yarı final

