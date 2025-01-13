Simpsonlar yine olay oldu! ABD'de yaşanan yangını, 20 yıl önceden bildiği iddia edildi. İşte o detaylar...

Yıllardır birçok olayın tutmasıyla gündem olan Simpsonlar son günlerde yaşanan ABD'nin California eyaletinde yaşanan yangın felaketiyle tekrar gündeme geldi. Dizinin bir bölümünde geçen sahnelerde yangını daha önce bildiği iddia edildi. İşte Simpsonlar'ın herkesi şoke eden o sahnesi...

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle yayılan yangınlar birkaç gündür farklı boyuta ulaştı.

Yaşanan bu felaket sonrası sosyal medyada beraberinde komplo teorilerini de getirdi.

20 YIL ÖNCEKİ BÖLÜM GÜNDEM OLDU

90'lı yıllarda yayınlanmayan fenomen çizgi dizi Simpsonlar'da geçen bir bölüm sosyal medyada büyük bir şaşkınlığa neden oldu.

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda Simpsonlar'ın 20 yıl önce yayınlanan bir bölümünde Los Angeles'ta çıkan yangını önceden tahmin ettiği öne sürüldü.

YILLAR ÖNCE GÖSTERMİŞLER

Bir TikTok kullanıcısı, dizinin 18. sezonunda yer alan 'Little Big Girl' isimli bölümde Springfield kasabasının yıkıcı bir orman yangınıyla karşı karşıya kaldığına dikkat çekti.

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Bu bölümde yer alan sahneler Los Angeles'ta yaşananlar ile ürkütücü derecede benzerlik içermesi şoke etti. Çizgi dizinin hayranları da bu fikri destekliyor.

"TESADÜF MÜ YOKSA RAHATSIZ EDİCİ BİR TAHMİN Mİ?"

TikTok kullanıcısı, şu ifadeleri kullandı: "Çeşitli bölgelere yayılan orman yangınları, mülk tahribatı ve itfaiyecilerin alevleri kontrol altına almak için gösterdiği amansız çabaların hepsi görülüyor. Bu bir tesadüf mü yoksa rahatsız edici bir kehanet mi?"



Kaynak: Haber7

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