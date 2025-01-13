Son dakika! MİT'ten başarılı operasyon: Reyhanlı saldırısı faili yakalandı!
Suriye'den sıcak gelişme: MİT ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği ortak operasyon sonucu, Reyhanlı’da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı Suriye’de yakalandı.
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Son dakika! MİT'ten başarılı operasyon: Reyhanlı saldırısı faili yakalandı!
Suriye'den sıcak gelişme: MİT ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğü’nün düzenlediği ortak operasyon sonucu, Reyhanlı’da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı Suriye’de yakalandı.
Milli İstihbarat Teşkilatı ile Hatay İl Emniyet Müdürlüğü, ortak operasyonla Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının faillerinden Muhammed Dib Koralı’yı Suriye’de yakaladı.
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