Akaryakıtta yeni tabela: İşte 13 Ocak güncel benzin, motorin, LPG fiyatları...
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.
1 Ocak itibarıyla yüzde 6'lık ÖTV zammı pompaya yansırken, aynı hafta benzin ve motorine tekrar zam yapıldı.
ÖTV zammında ek olarak benzine 1.27 TL, motorine ise 1 TL'lik bir zam daha yapıldı.
LPG'ye ise 8 Ocak'ta 49 kuruş indirim yapıldı.
Güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 45.31 TLMotorin litre fiyatı: 45.77 TLLPG litre fiyatı: 26.17 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 45.16Motorin litre fiyatı: 45.66 TLLPG litre fiyatı: 25.61 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 45.78 TLMotorin litre fiyatı: 46.43 TLLPG litre fiyatı: 26.11 TL
İzmir akaryakıt fiyatlar5
Benzin litre fiyatı: 46.16 TLMotorin litre fiyatı: 46.82 TLLPG litre fiyatı: 26.01 TL