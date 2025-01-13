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  3. Akaryakıtta yeni tabela: İşte 13 Ocak güncel benzin, motorin, LPG fiyatları...

Akaryakıtta yeni tabela: İşte 13 Ocak güncel benzin, motorin, LPG fiyatları...

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Akaryakıtta yeni tabela: İşte 13 Ocak güncel benzin, motorin, LPG fiyatları...
Akaryakıtta yeni tabela: İşte 13 Ocak güncel benzin, motorin, LPG fiyatları...
Akaryakıtta yeni tabela: İşte 13 Ocak güncel benzin, motorin, LPG fiyatları... 1 19

Akaryakıtta yeni tabela: İşte 13 Ocak güncel benzin, motorin, LPG fiyatları...

Akaryakıtta yeni tabela: İşte 13 Ocak güncel benzin, motorin, LPG fiyatları... 2 29

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.

Akaryakıtta yeni tabela: İşte 13 Ocak güncel benzin, motorin, LPG fiyatları... 3 39

1 Ocak itibarıyla yüzde 6'lık ÖTV zammı pompaya yansırken, aynı hafta benzin ve motorine tekrar zam yapıldı.

Akaryakıtta yeni tabela: İşte 13 Ocak güncel benzin, motorin, LPG fiyatları... 4 49

ÖTV zammında ek olarak benzine 1.27 TL, motorine ise 1 TL'lik bir zam daha yapıldı.

Akaryakıtta yeni tabela: İşte 13 Ocak güncel benzin, motorin, LPG fiyatları... 5 59

LPG'ye ise 8 Ocak'ta 49 kuruş indirim yapıldı.

Akaryakıtta yeni tabela: İşte 13 Ocak güncel benzin, motorin, LPG fiyatları... 6 69

Güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 45.31 TL
Motorin litre fiyatı: 45.77 TL
LPG litre fiyatı: 26.17 TL

Akaryakıtta yeni tabela: İşte 13 Ocak güncel benzin, motorin, LPG fiyatları... 7 79

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 45.16
Motorin litre fiyatı: 45.66 TL
LPG litre fiyatı: 25.61 TL

Akaryakıtta yeni tabela: İşte 13 Ocak güncel benzin, motorin, LPG fiyatları... 8 89

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 45.78 TL
Motorin litre fiyatı: 46.43 TL
LPG litre fiyatı: 26.11 TL

Akaryakıtta yeni tabela: İşte 13 Ocak güncel benzin, motorin, LPG fiyatları... 9 99

İzmir akaryakıt fiyatlar5

Benzin litre fiyatı: 46.16 TL
Motorin litre fiyatı: 46.82 TL
LPG litre fiyatı: 26.01 TL

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