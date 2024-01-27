Emekliye seyyanen zammı gelebilir! Seçim öncesi müjde geliyor

Emeklilerin en düşük emekli maaşı olan 10 bin TL'ye mahkum kalmasını önleyen hiçbir artış olmadı. Seçime hazırlanan hükümetin 4 bin liralık bir seyyanen artış yapacağı tahmin edildi.

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Emekliye seyyanen zammı gelebilir! Seçim öncesi müjde geliyor

Yerel seçim öncesi emeklilerin düşük zam oranlarını toplama çabalarına giren iktidarın seyyanen 4 bin lira artış yapabileceği bildirildi. Emeklilerin maaşlarında yeni düzenlemeler yapılmasına rağmen, yüzde 49.25 oranında yapılan zam, milyonlarca emeklinin en düşük emekli maaşı olan 10 bin TL'ye düşmesini engelleyemedi. Emeklilerde, iktidarın maaş zam oranını yeniden artırmasıyla birlikte seyyanen bir artış beklentisi oluştu. Düşük maaşlara yönelik emeklilerin tepkisi artırken, çok sayıda uzman emeklinin düşük maaş zammını seyyanen karşılayabileceği yönünde kulis bilgileri paylaşıyor.

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Emeklinin Tepkisi

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, bir haber sitesine yaptığı açıklamada, iktidarın seyyanen zam planını emeklilerin tepkilerine göre değerlendireceğini söyledi. Erdursun, "4 bin TL civarı bir zam yapabilirler" dedi. En düşük emekli aylıklarına da bunu yansıtabilirler” dedi. Meclis, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan yüzde 42.57'lik ek zam oranını yüzde 49.25'e çıkarmak için bir düzenleme çıkardı. Bu düzenleme, memur emeklilerine yapılan zam oranı ile aradaki farkı kapatmayı amaçlıyor. Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından bir hafta içinde emekli maaşlarındaki ek zamdan kaynaklanan farklar ödenecek.

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