O belediyeden işçi maaşlarına rekor zam! İşçiler bile bu kadar beklemiyordu! "Başkanımızın Allah işini gücünü rast getirsin"

Kırıkkale'nin Bahşılı Belediyesi işçi maaşlarında Yüzde 120 oranında rekor bir zam yapması belediyede büyük sevinç yarattı. İşçiler yeni zamlardan çok memnun.

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O belediyeden işçi maaşlarına rekor zam! İşçiler bile bu kadar beklemiyordu! "Başkanımızın Allah işini gücünü rast getirsin"

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde belediye işçilerine rekor maaş zammı yapıldı.

Bahşılı Belediyesi, çalışan kadrolu işçilerin maaşına yüzde 120 zam yaptı.

İşçiler, yapılan zamla 2024 yılında 40 bin lira maaş alacak. Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, bu yılki sözleşmede yüzde 120 oranında zam yaptıklarını söyledi.

"Yüksek maaş ve ikramiye vereceğiz"

Belediyenin 2019 yılında yaklaşık 43 milyon lira kamu ve özel sektöre borcunun olduğu ve 20 milyon liraya yakınını da ödediklerini anlatan Başkan Tekin, "İşçi arkadaşlarımızda elinden gelen destekleri bizlere sağladı. Bizde kendilerine ücretlerinde artış sağlıyoruz. Bu yılki sözleşmemizde yüzde 120 oranında zam yaptık kardeşlerimize. Ne kadar zam yapsak da biz onların haklarını ödeyemeyiz. Belediye imkanları doğrultusunda yüksek maaş ve ikramiye vereceğiz" ifadesini kullandı.

"Yüzde 120 oranında zam aldık"

Belediye işçisi Özgür Yaman, tahminlerinin üzerinde bir zam yapıldığını ifade ederek, "36 ay geçici olarak görev yaptım 4 aydır da kadrolu olarak çalışıyorum. Asgari ücretin biraz üzerinde maaş alıyorduk. İşçiler arasında sohbet ediyorduk "acaba ne kadar maaş alacağız" diyorduk. Tahminlerimizin üzerine çıkarak yüzde 120 oranında zam aldık ve 40 bine tekabül eden bir maaş alacağız inşallah. Belediye Başkanımız bize bu iyiliği ve imkanı sundular. Biz işçiler olarak çok mutluyuz. Recep Zafer Tekin başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bize çok büyük bir iyilik yaptı. Birçok vatandaşımız gibi hayır dualarımızı alıyor" diye konuştu.

"40 bin lira bizi mutlu etti"

Aylık 40 bin lira maaşın kendilerini mutlu ettiğini anlatan Süleyman Önger, "Maaşımız 40 bin lira oldu şu anda. Başkanımızdan Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. Başkanımız sağ olsun bizi sevindirdi. Beklemiyordum işin açıkçası. 30 bin lira civarında bekliyordum 10 bin lirada başkanım üzerine koydu sağ olsun 40 bin lira bizi mutlu etti. Memnun kaldık teşekkür ediyoruz kendisine" şeklinde konuştu.

"Biz bu kadar zam beklemiyorduk"

Bu miktarda zam beklemediklerini ifade eden belediye işçisi Hüseyin Özübek, "Biz bu kadar zam beklemiyorduk. Allah razı olsun tarihi bir zam yaptı. Başkanımızın Allah işini gücünü rast getirsin. Sonuna kadar onunlayız. Bizde sonuna kadar personel olarak ailemizle, eşimizle, dostumuzla başkanımızın her türlü yanındayız" dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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