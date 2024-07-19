Altın ne kadar oldu! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları

Güne değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı şu anda 2 bin 613 lira seviyesinde bulunuyor.

Cumhuriyet altını 17 bin 824 liradan ve çeyrek altın 4 bin 289 liradan satılıyor.

Altın, dün 2 bin 483,72 dolarla rekor kırmasının ardından artan satış baskısıyla günü önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 2 bin 459 dolardan tamamlarken şu sıralarda 2 bin 459 dolardan işlem görüyor.

FED'in dün yayınladığı "Bej Kitap" raporuna göre, ülkelerin çoğunda ekonomik aktivite "hafif ila ılımlı" hızda büyüyor. Rapor, yaklaşan seçimler, iç politika, jeopolitik çatışmalar ve enflasyona ilişkin belirsizlik nedeniyle gelecek 6 ayda büyümenin daha yavaş olacağını belirtti." değerlendirmesi yapıldı.

Ayrıca Federal Reserve Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, bankanın faiz indirimine gitme zamanının yaklaştığını söyledi.

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New York Fed Başkanı John Williams da The Wall Street Journal gazetesine verdiği röportajda, son üç aylık enflasyon verilerinin, iş gücü piyasası koşullarının kademeli olarak soğuduğuna dair işaretlerle birlikte bankayı "aradığı dezenflasyonist trende yaklaştırdığını" söyledi.

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Bu gelişmelerin ardından para piyasalarında Fed'in bu yıl en az iki faiz indirimi yapacağı tahmin ediliyor, ancak üç faiz indirimi yapabileceği tahminleri de güçlü hale geldi.

Tahvil piyasalarında oynaklık devam etti. 13 Mart'tan bu yana, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4,16 ile en düşük günlük kapanışını gördü.

Analizciler, Fed'in faiz indirimi başlatma olasılığının artması nedeniyle gerileyen tahvil faizlerinin altının ons fiyatını desteklediğini belirtti.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtirken, altının ons fiyatında teknik açıdan 2 bin 500 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 400 ve 2 bin 350 dolar seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu söylediler.