Akbank emekliye müjdeyi verdi! Emekli promosyon ödemeleri rekor seviyede

Akbank'ın emeklilere yönelik promosyon kampanyası önemli ölçüde arttı. Temmuz ayı zamlarının ardından milyonlarca emekli vatandaşı ilgilendiren bu haber. Akbank emekli promosyonlarına ilişkin güncel rakamlar ve ayrıntıları sizler için derledik.

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Akbank emekliye müjdeyi verdi! Emekli promosyon ödemeleri rekor seviyede

Temmuz ayına kadar emekli promosyon rakamlarını güncelleyen Akbank, önemli bir artışa tanık oldu. 1 Temmuz ile 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında emekli maaşını Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını bu bankadan almayı taahhüt eden emekliler, yeni promosyon rakamlarından yararlanabilecek.

Kampanyadan kimler yararlanabilir?

Kampanyadan yararlanmak isteyen emekliler, SGK emekli maaşlarını Akbank'a taşımalıdır.

Kampanya mevcut müşteriler ve başka bir bankadan SGK emekli maaşını Akbank'a taşıyanlar için geçerli değildir.

Promosyon ödemesi, SGK ile imzalanan "Gelir/Aylık Alanlara Promosyon Ödenmesine İlişkin Protokol" koşullarına uygun olarak yapılacaktır.

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Müşteriler promosyondan yararlanmak için üç yıl boyunca maaşlarını Akbank'tan almaya söz vermelidir.

Promosyon ücretleri ne kadar?

Promosyon ücretleri emekli maaşlarına göre aşağıdaki gibidir.

9.999 TL'ye kadar olan maaşlar için 6.250 TL, 10.000 TL'den 14.999 TL'ye kadar olanlar için 10.000 TL, 15.000 TL'den 19.999 TL'ye kadar olanlar için 12.000 TL, 20.000 TL'den 19.999 TL'ye kadar olanlar için 15.000 TL.

Nafaka ve haciz kesintileri olan emekliler, bu kesintiler çıkarıldıktan sonra kalan tutar üzerinden promosyon ödemesi alabilirler.

Promosyondan her emekli yalnızca bir kez yararlanabilir.

Aynı bankadan birden fazla emekli maaşı alan kişiler, aynı bankadan aldıkları toplam maaşlarına göre yalnızca bir kez promosyon alabilecekler.

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