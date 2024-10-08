Sıla bebek, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
Tekirdağ'da cinsel istismar ve darp sonucu yoğun bakıma yatırılan Sıla bebek hayatını kaybetti. Sıla bebeğin cenazesi bugün öğlen namazının ardından toprağa verildi.
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Tekirdağ'da cinsel istismar ve darp sonucu yaşamını yitiren Sıla bebeğin cenazesi toprağa verildi
Tekirdağ'da cinsel istismar ve darp sonucu yoğun bakıma yatırılan Sıla bebek hayatını kaybetti. Sıla bebeğin cenazesi bugün öğlen namazının ardından toprağa verildi.
Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebek, son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze, Altınova Mahallesi'nde Yeni Cami'ye getirildi.
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