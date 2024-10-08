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Sıla bebek, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

Tekirdağ'da cinsel istismar ve darp sonucu yoğun bakıma yatırılan Sıla bebek hayatını kaybetti. Sıla bebeğin cenazesi bugün öğlen namazının ardından toprağa verildi.

Sıla bebek, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
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Tekirdağ'da cinsel istismar ve darp sonucu yaşamını yitiren Sıla bebeğin cenazesi toprağa verildi

Tekirdağ'da cinsel istismar ve darp sonucu yoğun bakıma yatırılan Sıla bebek hayatını kaybetti. Sıla bebeğin cenazesi bugün öğlen namazının ardından toprağa verildi.

Sıla bebek, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebek, son yolculuğuna uğurlandı.

Sıla bebek, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze, Altınova Mahallesi'nde Yeni Cami'ye getirildi.

Sıla bebek, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

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