  1. Anasayfa
  2. İç Haberler
  3. 21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cesedi, ormanda bulundu!

21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cesedi, ormanda bulundu!

Manisa'da çarşıya gidiyorum diyerek evden ayrılan 21 yaşındaki Pelin Karaca'dan bir daha haber alınamadı. Kayıp olarak aranan Karaca'nın cesedi Uşak'ta ormanlık alanda bulundu.

21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cesedi, ormanda bulundu!
Yayınlanma:

Manisa'da kayıp olarak aranırken Uşak'ta ölü olarak bulunan 21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cesedi, otopsi için İzmir'e gönderildi.

Karaca'nın cansız bedeni, Eşme Devlet Hastanesi morgundan alınarak otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cesedi, ormanda bulundu!

Olayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.U'nun (37) ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Pelin Karaca'nın annesi Nihal Dönmez Karaca, gazetecilere, gözaltına alınan kişinin daha önce yaşadıkları mahalledeki komşularının oğlu ve evli olduğunu söyledi.

Kızını kayıp olduğu sürede sık sık cep telefonundan aradığını, ancak hep meşgul çaldığını anlatan Karaca, "Kızımın cinayete gideceğini değil de... 'Kızım kayboldu, can güvenliğinden endişeliyim, kızımı bulun' dedim. Çarşıya gitti geldi, 'Anne tekrar gideceğim, hemen geri geleceğim' dedi. Gidiş o gidiş." diye konuştu.

21 yaşındaki Pelin Karaca'nın cesedi, ormanda bulundu!

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 26 Eylül'den bu yana haber alınamayan 21 yaşındaki Pelin Karaca'nın ailesi polise başvurmuştu. Karaca'nın cansız bedeni dün Uşak'ın Eşme ilçesindeki ormanlık alanda bulunmuştu. Kadının erkek arkadaşı olduğu iddia edilen A.U. gözaltına alınmıştı.

Sur vahşetinde son dakika gelişmesi! Görüntüdeki 3. kişinin sırrı çözüldüSur vahşetinde son dakika gelişmesi! Görüntüdeki 3. kişinin sırrı çözüldü

Devlet Bahçeli'den İsrail'e çok sert tepki! "İsrail'i durdurmak için acilen kuvvet kullanmak gerekmektedir"Devlet Bahçeli'den İsrail'e çok sert tepki! "İsrail'i durdurmak için acilen kuvvet kullanmak gerekmektedir"

Türkiye-Karadağ maçını yönetecek hakem belli oldu!Türkiye-Karadağ maçını yönetecek hakem belli oldu!

Kaynak:AA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
İç Haberler
Sur vahşetinde son dakika gelişmesi! Görüntüdeki 3. kişinin sırrı çözüldü
Sur vahşetinde son dakika gelişmesi! Görüntüdeki 3. kişinin sırrı çözüldü
Kırklareli'de uyuşturucu operasyonu! Uyuşturucu ticareti yapan oğlunu elleriyle polise teslim etti!
Kırklareli'de uyuşturucu operasyonu! Uyuşturucu ticareti yapan oğlunu elleriyle polise teslim etti!
Son dakika! Cem Garipoğlu'nun mezarındaki cesedin kime ait olduğu açıklandı!
Son dakika! Cem Garipoğlu'nun mezarındaki cesedin kime ait olduğu açıklandı!
Aralıksız hapşıran Benazir Aydın'dan üzücü haber: Hapşırığın sebebi bakın neymiş
Aralıksız hapşıran Benazir Aydın'dan üzücü haber: Hapşırığın sebebi bakın neymiş
Balıkesir'de korkunç olay: Eşinin gözleri önünde husumetlisinin bıçaklı saldırısına uğradı!
Balıkesir'de korkunç olay: Eşinin gözleri önünde husumetlisinin bıçaklı saldırısına uğradı!
Cem Garipoğlu öldü mü, yaşıyor mu? Cem Garipoğlu'nun mezarı açılarak 10 yıllık sır perdesi aralanacak
Cem Garipoğlu öldü mü, yaşıyor mu? Cem Garipoğlu'nun mezarı açılarak 10 yıllık sır perdesi aralanacak
Narin Güran cinayeti soruşturmasında son dakika gelişme! Diyarbakır Barosunun müşteki talebi kabul edildi
Narin Güran cinayeti soruşturmasında son dakika gelişme! Diyarbakır Barosunun müşteki talebi kabul edildi