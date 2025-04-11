Siirt'te akıl almaz olay! Ses geldi dediler gömdükleri adamın mezarını açtılar: Bakın ne çıktı!

Siirt'te 9 Nisan Çarşamba günü hayatını kaybettikten sonra defnedilen 63 yaşındaki Naif Sepet’in mezarı ses geldi iddiasıyla bir gün sonra açıldı. Yaşam belirtisi olmadığı görülünce, mezar tekrar kapatıldı.

Kentte 9 Nisan Çarşamba günü hayatını kaybeden Naif Sepet, kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mahalle’de bulunan Zevye Mezarlığı’nda defnedildi.

MEZARDA SES İDDİASI

Sepet'in defnedilmesinden bir gün sonra sabah saatlerinde ziyaret etmek isteyen yakınları, mezarından ses geldiğini iddia etti. Bunun üzerine yakınları mezarlığa akın etti.

YAŞAM BELİRTİSİ BULUNAMADI

Ardından mezar açıldı. Yaşam belirtisi olmadığının anlaşılması üzerine mezar, yeniden kapatıldı.

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