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Siirt'te akıl almaz olay! Ses geldi dediler gömdükleri adamın mezarını açtılar: Bakın ne çıktı!

Siirt'te akıl almaz olay! Siirt'te 9 Nisan Çarşamba günü hayatını kaybettikten sonra defnedilen 63 yaşındaki Naif Sepet’in mezarı ses geldi iddiasıyla bir gün sonra açıldı.

Siirt'te akıl almaz olay! Ses geldi dediler gömdükleri adamın mezarını açtılar: Bakın ne çıktı!
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Siirt'te akıl almaz olay! Ses geldi dediler gömdükleri adamın mezarını açtılar: Bakın ne çıktı!

Siirt'te 9 Nisan Çarşamba günü hayatını kaybettikten sonra defnedilen 63 yaşındaki Naif Sepet’in mezarı ses geldi iddiasıyla bir gün sonra açıldı. Yaşam belirtisi olmadığı görülünce, mezar tekrar kapatıldı.

Kentte 9 Nisan Çarşamba günü hayatını kaybeden Naif Sepet, kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mahalle’de bulunan Zevye Mezarlığı’nda defnedildi.

Siirt'te akıl almaz olay! Ses geldi dediler gömdükleri adamın mezarını açtılar: Bakın ne çıktı!

MEZARDA SES İDDİASI

Sepet'in defnedilmesinden bir gün sonra sabah saatlerinde ziyaret etmek isteyen yakınları, mezarından ses geldiğini iddia etti. Bunun üzerine yakınları mezarlığa akın etti.

Siirt'te akıl almaz olay! Ses geldi dediler gömdükleri adamın mezarını açtılar: Bakın ne çıktı!

YAŞAM BELİRTİSİ BULUNAMADI

Ardından mezar açıldı. Yaşam belirtisi olmadığının anlaşılması üzerine mezar, yeniden kapatıldı.

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