Türkiye dünya'nın gündeminde: Antalya Diplomasi Forumu bugün başlıyor! İşte, ayrıntılar...

Dünya liderleri ve hükümet yetkilileri 11-13 Nisan'da Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek Antalya Diplomasi Forumu'na Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara da katılacak.

Türkiye, hem barışa katkı sağlama hem de görüşmelere ev sahipliği yapma konusundaki kararlılığını etkin ve kararlı bir şekilde devam ettiriyor.

Daha önce G20, NATO zirveleri gibi önemli organizasyonlarla dünya liderlerini ağırlayan Antalya, Diplomasi Forumu'na dördüncü kez ev sahipliği yapacak.

Dünya liderleri ve hükümet yetkilileri, 11-13 Nisan tarihlerinde "Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" ana temasıyla düzenlenecek 4. Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF2025) bir araya gelecek.

AHMET ŞARA DA KATILACAK

Antalya'daki foruma Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara da katılacak. Bilindiği üzere Ahmet Şara, geçtiğimiz şubat ayında da Türkiye’yi ziyaret etmişti.

AÇILIŞ KONUŞMASINI ERDOĞAN YAPACAK

"Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek" ana temasıyla düzenlenen forumun açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak.

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Antalya'daki organizasyona 20'den fazla devlet ve hükümet başkanı, 50'den fazlası dışişleri bakanı olmak üzere 70'i aşkın bakan ve yaklaşık 60 üst düzey uluslararası kuruluş temsilcisinin yanı sıra aralarında öğrencilerin de bulunduğu, 4 bini aşkın konuğun katılması bekleniyor.

HANGİ KONULAR ELE ALINACAK

Forumda muhtelif formatlarda düzenlenecek 50'yi aşkın oturumda, Orta Doğu'dan Asya Pasifik'e, Afrika'dan Latin Amerika'ya uzanan çeşitli coğrafyaları ilgilendiren konular ile iklim değişikliği, terörizmle mücadele, insani yardım, dijitalleşme, gıda güvenliği ve yapay zeka dahil olmak üzere, küresel gündemin öne çıkan başlıkları ele alınacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, ADF2025 kapsamında, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Birliği Gazze Temas Grubu Toplantısı ve Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yanı sıra Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması Toplantısı'na katılması öngörülüyor.

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