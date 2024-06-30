Sigaraya zam geliyor! Temmuz ayında sigara ne kadar olacak?

Türkiye'de en çok zam alan ürünler arasında tütün ve tütün ürünleri yer alıyor. Son haberlere göre sigaraya vergi zammı uygulanacak. Son zamanlarda meydana gelen zamlar ardından, Temmuz ayında ÖTV artışı sigara paketlerinde en yüksek artışı getirecek. ÖTV, Ocak ve Temmuz aylarında altı aylık üretici enflasyonu (ÜFE) kadar artıyor.

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Altı ay içinde ÜFE'nin yüzde 20 altında olması beklenmezken, sigaranın perakende fiyatları bu zamlarla birlikte en düşük 60 TL olacak. Ekonomik krizin yaşandığı Türkiye'de de tüm sigara fiyatları Temmuz ayı itibariyle zamlandı. Beş grupta yer alan sigaralara en az 3 ila 10 TL zam yapılacak.

Zaman 4 Temmuz'a kadar geçerli olacaktır.