Sıcak havalarda kalp hastası olanlar dikkat: Fazla sıcaklıkta ne olur?

Dünyada birden fazla ülke yoğun sıcak hava dalgası başladı. Bu nedenle takip eden sağlık yansımaları ile boğuşuyor. Neredeyse tüm ülkeler bu yıl rekor yüksek sıcaklıklar yaşadı. Bu da iklim değişikliğini bunun arkasındaki bariz nedenler haline getiriyor.

SICAKLIK 50 SANTİGRAT DERECEYİ AŞTIĞINDA KALBİNİZE NE OLUR?

Amerikan Kalp Derneği'nin Journal Circulation'da yayınlanan bir araştırmaya göre, yoğun yükselen ısı ve ince partikül kirliliğinin varlığı bir araya gelerek kalbiniz için tehlikelidir. Kalp krizi ve kalp tıkanıklıkları, sıcak çarpması ve ölüm gibi diğer kalp hastalıkları riskini ikiye katlayacaktır.

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Çalışma, 2015 ile 2020 yılları arasında Çin'de 202.000'den fazla kalp krizi ölümünün arkasındaki nedenlerden birinin bu olduğuna işaret ediyor. Isı stresi sadece kalbiniz için değil, aynı zamanda genel sağlığınız için de tehlikelidir. İşte bilmeniz gereken birkaç sağlık yansıması:

Yoğun ısı birçok kalp hastalığına yol açabilir. Ayrıca, zaten var olan kalp sorunları olan kişiler için, sadece semptomları daha da kötüleştirebilir. Uzun süreli veya tekrarlanan ısıya maruz kalmaya dikkat edin. Isı yorgunluğu, uzun süreli ısıya maruz kalmanın olası bir sonucudur. Sıcak çarpması. Yoğun dehidrasyon ve ısıya maruz kalma sonucu kas krampları. Isı ve dehidrasyona bağlı akut böbrek hasarı. Isı, bilişsel yeteneklerinizi etkileyebilir. Isı stresi gözlerinizi ve görme sağlığınızı da etkileyebilir.

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