Yeni bir hava olayı bekleniyor: Bilim İnsanları 80 yıl son ilk yorumunu yaptı…

Bilim insanları yeni bir patlama hakkında insanları bilgilendirdi. Nova olarak bilinen bir yıldızın parlaklığını on bin kat artırdığı söyleniyor.

Apple kullanıcıları bunlara dikkat edin! iPhone 16’da 2 büyük değişiklik

Çıplak gözle bile ihtişamına milyonlarca kilometre öteden hayranlıkla izlenebilir. Çok yakında österi başlamak üzere. NASA bilim adamları ve gökbilimciler, son yıllarda güneş tutulmalarını ve Kuzey Işıklarını görmek istediğimiz gibi, sabırla onu görmeyi bekliyorlar.

YENİ BİR GÖKYÜZÜ OLAYI

Bir nova etkinliği sırasında, beyaz bir cüce yıldız yakındaki bir kırmızı devden güneş maddesini çeker. Isı ve basınç çok yükseldiğinde termonükleer patlama meydana gelir. Bu, beyaz cüceyi gökyüzünde daha parlak hale getirir.

Ancak parçalanmaz ve patlama dağıldığında yıldız orijinal parlaklığına geri döner. Bu büyük patlama bir novadır.

Nova, ortaya çıktıktan sonra bir haftadan fazla bir süre çıplak gözle görülebilir. Bu dönemde gökyüzünde yeni bir yıldızın ortaya çıktığı ortaya çıkacaktır. NASA'ya göre, patlama, bilim adamları daha uzun sürebileceğini söylese de, şimdi ve Eylül ayı arasında gece veya gündüz herhangi bir zamanda gerçekleşebilir.

TUSAŞ'ta Deprem! Genel Müdür Temel Kotil ve Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Bozdoğan görevden alındı