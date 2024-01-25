Sıcak Haber: Bu gelişmeye futbolseverler bayılacak, Avrupa maçları şifresiz!

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nin yeni yayıncı kuruluşu belli oldu. 3 sezon boyunca maçları devlet televizyonu verecek. Maçlar TRT kanallarında yayınlanacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları TRT kanalları ve TRT dijital platformu Tabii’de yer alacak.

ÖNÜMÜZDEKİ 3 SEZON BOYUNCA YAYIN HAKLARI TRT’DE

Türk halkını çok sevindirecek bir haber geldi. TRT, yeni yayın döneminde Avrupa maçlarının tamamını satın aldı. 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 sezonlarıyla iligili tüm maçlar TRT kanalları ve dijital platformunda yer alacak.

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TÜRK KULÜPLERİNİN MAÇLARI ŞİFRESİZ OLACAK

TRT’de bir büyük haberde Türk futbol severler için geldi. Avrupa’da ülkemizi temsil edecek olan takımlarımızın maçları şifresiz olarak yayınlanacak.

Futbolseverler, TRT 1 ve TRT Spor üzerinden Türk takımlarının tüm maçlarını izleyebilecek. 3 yıl boyunca herhangi bir para ödemesi yapmadan izleyiciler şifresiz olarak türk takımlarının Avrupa maçlarını takip edebilecek.

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