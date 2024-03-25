SGK’dan önemli açıklama: Milyonları yakından ilgilendiren ölüm aylığına promosyon ödemesi…

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan önemli bir açıklama geldi. Ölüm aylığı alanları yakından ilgilendiren vatandaşlar için promosyon ödenecek. Yapılan çıklamaya göre, 5 bin liraya varan bir promosyon ödemesi yapılacak.

YAYINLAMA
Google News
SGK’dan önemli açıklama: Milyonları yakından ilgilendiren ölüm aylığına promosyon ödemesi…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk defa Kayseri Miting’inde promosyon vurgusu yapmıştı. Erdoğan, “Kamu bankaları emeklilere 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacak” demişti.

Merakla beklenen güneş patlaması gerçekleşti: Güneş tutulması ne zaman olacak?Merakla beklenen güneş patlaması gerçekleşti: Güneş tutulması ne zaman olacak?

SGK’DAN YENİ AÇIKLAMA

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), promosyonlar hakkında yeni gelişmeyi paylaştı. Buna göre promosyon ölüm aylığı alanlar içinde geçerli olacak. İşte SGK’nın yaptığı paylaşım;

“Kurumumuzdan aylık alan 12,7 milyon emeklimiz bulunmaktadır. Emeklilerimize aylık ödemeleri Bankalar aracılığıyla yapılmaktadır. Emekli aylığı alan vatandaşlarımıza yönelik promosyon ödemeleri Kamu Bankalarında yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmiştir.

BİM'den büyük ramazan indirimi! 26 Mart 2024 Salı ürün kataloğunu yayınladıBİM'den büyük ramazan indirimi! 26 Mart 2024 Salı ürün kataloğunu yayınladı

Bunun dışında, SGK'dan ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de, başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödemesi kamu bankalarımızca yapılacaktır. Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerimizin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir.”

Trendyol Süper Lig'de işte 32. haftanın programıTrendyol Süper Lig'de işte 32. haftanın programı

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Trafikteki kavga izleyenleri ters köşe yaptı! İlginç görüntüler motokuryenin kamerasına böyle yansıdı!
Trafikteki kavga izleyenleri ters köşe yaptı! İlginç görüntüler motokuryenin kamerasına böyle yansıdı!
Adliyede sahte avukatlık yaparken yakalandı! Şüpheli kadın bakın ifadesinde ne dedi!
Adliyede sahte avukatlık yaparken yakalandı! Şüpheli kadın bakın ifadesinde ne dedi!
Kumar oynayan şahıslara yapılan baskın kamerada!
Kumar oynayan şahıslara yapılan baskın kamerada!
Diyarbakır’da bebeğini metruk eve terk eden anne için bakın ne kadar hapis cezası talep edildi!
Diyarbakır’da bebeğini metruk eve terk eden anne için bakın ne kadar hapis cezası talep edildi!
Son Haberler
26 Mart 2024 Salı günlük Burç Yorumları |O burç sahipleri aşka, paraya doyacak
26 Mart 2024 Salı günlük Burç Yorumları |O burç sahipleri aşka, paraya doyacak
Ekonomiye yönelik adımlar devam ediyor: Bakan Işıkhan, emeklilere özel indirimi duyurdu…
Ekonomiye yönelik adımlar devam ediyor: Bakan Işıkhan, emeklilere özel indirimi duyurdu…
SGK’dan önemli açıklama: Milyonları yakından ilgilendiren ölüm aylığına promosyon ödemesi…
SGK’dan önemli açıklama: Milyonları yakından ilgilendiren ölüm aylığına promosyon ödemesi…
Merakla beklenen güneş patlaması gerçekleşti: Güneş tutulması ne zaman olacak?
Merakla beklenen güneş patlaması gerçekleşti: Güneş tutulması ne zaman olacak?
Usta oyuncu Kadir İnanır sevenlerini üzdü! Hastane başhekimi açıklama yaptı!
Usta oyuncu Kadir İnanır sevenlerini üzdü! Hastane başhekimi açıklama yaptı!
Kadıköy'de ilginç dakikalar! İETT şoförü kendine saldıran motosikletli sürücüleri biber gazıyla süpürttü!
Kadıköy'de ilginç dakikalar! İETT şoförü kendine saldıran motosikletli sürücüleri biber gazıyla süpürttü!
Çok Okunanlar
26 Mart 2024 Salı günlük Burç Yorumları |O burç sahipleri aşka, paraya doyacak
26 Mart 2024 Salı günlük Burç Yorumları |O burç sahipleri aşka, paraya doyacak
BİM'den büyük ramazan indirimi! 26 Mart 2024 Salı ürün kataloğunu yayınladı
BİM'den büyük ramazan indirimi! 26 Mart 2024 Salı ürün kataloğunu yayınladı
25 Mart 2024 Pazartesi günlük Burç Yorumları |İşte bugün sizi bekleyenler! Aşk, Para Kariyer, sağlık
25 Mart 2024 Pazartesi günlük Burç Yorumları |İşte bugün sizi bekleyenler! Aşk, Para Kariyer, sağlık
Emeklinin beklediği tarih açıklandı! İkramiyeler işte bu tarihler arasında hesaba yatacak!
Emeklinin beklediği tarih açıklandı! İkramiyeler işte bu tarihler arasında hesaba yatacak!
Tuzla, yıldızlarını ödül yağmuruna tuttu! Başarılı 104 öğrenci ödüllendirildi!
Tuzla, yıldızlarını ödül yağmuruna tuttu! Başarılı 104 öğrenci ödüllendirildi!
Şırnak'ta sağnak yağış sebebiyle sele kapılan 2 kişi dehşeti yaşadı!
Şırnak'ta sağnak yağış sebebiyle sele kapılan 2 kişi dehşeti yaşadı!
Yorumlananlar
Bedavadan biraz daha pahalı uçak bileti! Ajet uçak bileti kampanyası
Bedavadan biraz daha pahalı uçak bileti! Ajet uçak bileti kampanyası
Emekli 25 martta bayram yapacak! O banka promosyonu iki katına çıkardı
Emekli 25 martta bayram yapacak! O banka promosyonu iki katına çıkardı
Sağlıkta yeni dönem başlıyor! Fahrettin Koca açıkladı
Sağlıkta yeni dönem başlıyor! Fahrettin Koca açıkladı
Büyük İstanbul Miting’inde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan zehir zemberek sözler: “İstanbul 30 yıl geriye gitti”
Büyük İstanbul Miting’inde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan zehir zemberek sözler: “İstanbul 30 yıl geriye gitti”