SGK’dan önemli açıklama: Milyonları yakından ilgilendiren ölüm aylığına promosyon ödemesi…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk defa Kayseri Miting’inde promosyon vurgusu yapmıştı. Erdoğan, “Kamu bankaları emeklilere 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacak” demişti.

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SGK’DAN YENİ AÇIKLAMA

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), promosyonlar hakkında yeni gelişmeyi paylaştı. Buna göre promosyon ölüm aylığı alanlar içinde geçerli olacak. İşte SGK’nın yaptığı paylaşım;

“Kurumumuzdan aylık alan 12,7 milyon emeklimiz bulunmaktadır. Emeklilerimize aylık ödemeleri Bankalar aracılığıyla yapılmaktadır. Emekli aylığı alan vatandaşlarımıza yönelik promosyon ödemeleri Kamu Bankalarında yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmiştir.

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Bunun dışında, SGK'dan ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de, başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödemesi kamu bankalarımızca yapılacaktır. Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerimizin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir.”

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