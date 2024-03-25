Merakla beklenen güneş patlaması gerçekleşti: Güneş tutulması ne zaman olacak?

Güneş lekeleri, alevlenmeler ve koronal kütle püskürmeleri olarak bilinen güneş patlamaları gibi aktivitelerin yaygınlaştığı bir zaman olan güneş maksimumuna hızla yaklaşıyor.

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Güneş, minimumdan maksimuma ve tekrar geri 11 yıllık bir aktivite döngüsünden geçer. ABD'de yüz milyonlarca kişinin tanık olduğu 2017'deki güneş tutulması, döngünün minimumdan hemen önce meydana geldi. Şimdi, 2024 tutulması maksimuma yakın gerçekleşecek.

YAKINDA GÜNEŞ TUTLMASI BEKLENİYOR

Güneş tutulmaları, doğanın en harikaları arasında olmalı. Ay tamamen (veya bizim durumumuzda bu sefer kısmen) güneşin ışığını engellediğinde ve günün tam ortasında bir karanlık (veya daha karanlık gökyüzü) anına neden olduğunda meydana gelirler.

2024'TE GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

Bu özel güneş tutulması 8 Nisan 2024 Pazartesi günü gerçekleşecek. Güneş tutulması bazı ülkelerde görülebilecek. Bunlardan bazıları Avrupa ve Latin Amerika ülkeleri olacak.

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