Merakla beklenen güneş patlaması gerçekleşti: Güneş tutulması ne zaman olacak?

Güneş'in aktivitesi arttıkça giderek daha yaygın hale geliyor. İşte tutulma gününde böyle bir patlama meydana gelirse her şey değişebilir. Peki, 8 Nisan'da bütünlük sırasında böyle bir patlama görme şansı var mı?

YAYINLAMA
Google News
Merakla beklenen güneş patlaması gerçekleşti: Güneş tutulması ne zaman olacak?

Güneş lekeleri, alevlenmeler ve koronal kütle püskürmeleri olarak bilinen güneş patlamaları gibi aktivitelerin yaygınlaştığı bir zaman olan güneş maksimumuna hızla yaklaşıyor.

Xiaomi, uygun fiyatlı telefonunu tanıttı: İşte merak edilen özellikleri…Xiaomi, uygun fiyatlı telefonunu tanıttı: İşte merak edilen özellikleri…

Güneş, minimumdan maksimuma ve tekrar geri 11 yıllık bir aktivite döngüsünden geçer. ABD'de yüz milyonlarca kişinin tanık olduğu 2017'deki güneş tutulması, döngünün minimumdan hemen önce meydana geldi. Şimdi, 2024 tutulması maksimuma yakın gerçekleşecek.

ekran-resmi-2024-03-25-22-01-37.png

YAKINDA GÜNEŞ TUTLMASI BEKLENİYOR

Güneş tutulmaları, doğanın en harikaları arasında olmalı. Ay tamamen (veya bizim durumumuzda bu sefer kısmen) güneşin ışığını engellediğinde ve günün tam ortasında bir karanlık (veya daha karanlık gökyüzü) anına neden olduğunda meydana gelirler.

ekran-resmi-2024-03-25-22-02-09.png

2024'TE GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

Bu özel güneş tutulması 8 Nisan 2024 Pazartesi günü gerçekleşecek. Güneş tutulması bazı ülkelerde görülebilecek. Bunlardan bazıları Avrupa ve Latin Amerika ülkeleri olacak.

Teknoloji Ürünlerinde Online Araştırma Yapmanın ÖnemiTeknoloji Ürünlerinde Online Araştırma Yapmanın Önemi

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Xiaomi, uygun fiyatlı telefonunu tanıttı: İşte merak edilen özellikleri…
Xiaomi, uygun fiyatlı telefonunu tanıttı: İşte merak edilen özellikleri…
Teknoloji Ürünlerinde Online Araştırma Yapmanın Önemi
Teknoloji Ürünlerinde Online Araştırma Yapmanın Önemi
Apple, yapay zeka konusunda Google ile anlaşmak istiyor…
Apple, yapay zeka konusunda Google ile anlaşmak istiyor…
META'dan Facebook ve Instagram'a büyük ceza!
META'dan Facebook ve Instagram'a büyük ceza!
Son Haberler
26 Mart 2024 Salı günlük Burç Yorumları |O burç sahipleri aşka, paraya doyacak
26 Mart 2024 Salı günlük Burç Yorumları |O burç sahipleri aşka, paraya doyacak
Ekonomiye yönelik adımlar devam ediyor: Bakan Işıkhan, emeklilere özel indirimi duyurdu…
Ekonomiye yönelik adımlar devam ediyor: Bakan Işıkhan, emeklilere özel indirimi duyurdu…
SGK’dan önemli açıklama: Milyonları yakından ilgilendiren ölüm aylığına promosyon ödemesi…
SGK’dan önemli açıklama: Milyonları yakından ilgilendiren ölüm aylığına promosyon ödemesi…
Merakla beklenen güneş patlaması gerçekleşti: Güneş tutulması ne zaman olacak?
Merakla beklenen güneş patlaması gerçekleşti: Güneş tutulması ne zaman olacak?
Amerika’da şok TikTok kararı: Ülkede kullanım kısıtlanıyor mu?
Amerika’da şok TikTok kararı: Ülkede kullanım kısıtlanıyor mu?
TDK Deniz kuvvetlerinin vurucu gücü artıyor! MİDLAS, TCG İstanbul’dan ilk atışını başarıyla tamamlandı!
TDK Deniz kuvvetlerinin vurucu gücü artıyor! MİDLAS, TCG İstanbul’dan ilk atışını başarıyla tamamlandı!
Çok Okunanlar
26 Mart 2024 Salı günlük Burç Yorumları |O burç sahipleri aşka, paraya doyacak
26 Mart 2024 Salı günlük Burç Yorumları |O burç sahipleri aşka, paraya doyacak
BİM'den büyük ramazan indirimi! 26 Mart 2024 Salı ürün kataloğunu yayınladı
BİM'den büyük ramazan indirimi! 26 Mart 2024 Salı ürün kataloğunu yayınladı
25 Mart 2024 Pazartesi günlük Burç Yorumları |İşte bugün sizi bekleyenler! Aşk, Para Kariyer, sağlık
25 Mart 2024 Pazartesi günlük Burç Yorumları |İşte bugün sizi bekleyenler! Aşk, Para Kariyer, sağlık
Emeklinin beklediği tarih açıklandı! İkramiyeler işte bu tarihler arasında hesaba yatacak!
Emeklinin beklediği tarih açıklandı! İkramiyeler işte bu tarihler arasında hesaba yatacak!
TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan endişe yaratan açıklama: “Küresel ısınma nedeniyle Akdeniz’den Karadeniz’e göç olacak”
TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan endişe yaratan açıklama: “Küresel ısınma nedeniyle Akdeniz’den Karadeniz’e göç olacak”
ChatGPT kullanıcılarına iyi haber! Bu özellik tamamen ücretsiz olacak
ChatGPT kullanıcılarına iyi haber! Bu özellik tamamen ücretsiz olacak
Yorumlananlar
Bedavadan biraz daha pahalı uçak bileti! Ajet uçak bileti kampanyası
Bedavadan biraz daha pahalı uçak bileti! Ajet uçak bileti kampanyası
Emekli 25 martta bayram yapacak! O banka promosyonu iki katına çıkardı
Emekli 25 martta bayram yapacak! O banka promosyonu iki katına çıkardı
Sağlıkta yeni dönem başlıyor! Fahrettin Koca açıkladı
Sağlıkta yeni dönem başlıyor! Fahrettin Koca açıkladı
Büyük İstanbul Miting’inde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan zehir zemberek sözler: “İstanbul 30 yıl geriye gitti”
Büyük İstanbul Miting’inde Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan zehir zemberek sözler: “İstanbul 30 yıl geriye gitti”