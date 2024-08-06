Sergen Yalçından büyük sürpriz! Yeni anlaştığı takım çok şaşırtacak

Geçtiğimiz sezon son olarak çalıştığı Trendyol Süper Lig kulübü Antalyaspor'dan ayrıldıktan sonra başka bir takım ile anlaşmayan teknik direktör Sergen Yalçın, Suudi Arabistan'a gidebilir.

SUUDİ ARABİSTAN TAKIMI İLR ANLAŞMAK ÜZERE

Sergen Yalçın'ın Suudi Arabistan'da sürpriz bir takımla anlaşmak üzere olduğu iddia edildi. Menajeri aracılığıyla yürüttüğü görüşmelerde son aşamaya gelen Yalçın, şartlarda anlaşılması halinde iki yıllık bir sözleşme için Suudi Arabistan'a gidecek. Görüştüğü takımı ise şimdilik gizli tutuyor.

GEÇEN SEZON ANTALYASPOR'U ÇALIŞTIRMIŞTI

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yeni sezonda takımın başında yer almayacağını açıklamıştı.

Sergen Yalçın, "Başkan ve yönetimle hafta içi yaptığımız toplantıda, karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Sezon sonunda devam etmeme kararı aldık." ifadelerini kullanmıştı.

Paris 2024 olimpiyat oyunlarında skandalların ardı arkası kesilmiyor

SEGEN YALÇIN'IN ANTALYASPOR KARNESİ

Süper Lig'de Antalyaspor ile 19 maça çıkan, 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi gören Sergen Yalçın, 1.11'lik puan ortalamasıyla 2012 yılında başladığı teknik direktörlük kariyerindeki en düşük ortalamanın sahibi oldu.