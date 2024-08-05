Paris 2024 olimpiyat oyunlarında skandalların ardı arkası kesilmiyor

İtalyan yüzücü Thomas Ceccon, skandal olaylar ile gündemden düşmeyen 2024 Paris Olimpiyatları'nda organizasyon devam ederken ilginç bir olaya imza attı.

Yüzmede 100 metre sırtüstünde altın madalya kazanan sporcu, Olimpiyat Köyü'ndeki kötü koşullardan şikayet ettikten sonra bir parkta uyurken görüntülendi.

DAHA ÖNCE DE ELEŞTİRİ YAPMIŞTI

Ceccon daha önce yaptığı açıklamada, "Köyde klima yok, hava çok sıcak ve yemekler berbat" diyerek durumu eleştirmişti. Sporcu, bu kötü şartların performansını olumsuz etkilediğini belirtti ve olay diğer sporcuların da benzer şikayetleriyle birleşince büyük yankı uyandırdı.

KÖTÜ KOŞULLAR SPORCULARI BEZDİRDİ

Olimpiyat Komitesi, çevre dostu olduğunu iddia ettiği karton yataklar ve klima eksikliği gibi uygulamalarıyla eleştirilerin hedefi oldu.

Bazı sporcular, koşulların kötülüğü nedeniyle Olimpiyat Köyü'nden ayrılıp başka yerlerde konaklamayı tercih etti.

Bu olay, büyük spor organizasyonlarında sporcu konforunun önemini bir kez daha gündeme taşırken uzmanlar da performans için uygun dinlenme koşullarının kritik olduğunu vurguladı.

Sonuç olarak Olimpiyat Köyü'ndeki bu sorunlar, organizasyona bir kez daha gölge düşürürken sporcuların zorlu koşullarda mücadele etmek zorunda kalması da tartışmaları beraberinde getirdi.