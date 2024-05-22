İran Cumhurbaşkanına veda ediyor: Cenaze törenine, Türkiye'den iki isim katılacak

Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve beraberindeki üst düzey yetkililer için 3 gün sürecek ve 4 şehirde düzenlenecek cenaze törenleri dün saat 9.30 itibarıyla başladı.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için birkaç farklı noktada resmi törenler düzenlenecek.Bu törenlerin ilki, Tebriz'de yerel saatle 9.30'ta yapıldı.
CENAZELER KUM'A GİTMEK İÇİN ÖNCE TAHRAN'A GETİRİLDİ
İran Cumhurbaşkanı Reisi dahil 9 kişinin naaşları, Kum şehrine götürülmek için başkent Tahran'a getirildi.Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin cenazesi Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın cenazesi Helikopter kazasında hayatını kaybeden toplam 9 kişinin cenazesiİran ordusunun üst kademe generalleri havalimanındaki karşılamada hazır bulundu.Havalimanındaki karşılama törenine Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları katıldı.
İKİNCİ TÖREN KUM'DA YAPILDI
Reisi'nin cenazesi, Tebriz'deki törenin ardından Kum kentine götürüldü.
TÖREN BUGÜN TAHRAN'DA
Kum'daki dini törenlerin ardından cenazeler başkent Tahran'a getirildi. Ülkenin dini lideri Ali Hamaney'in yöneteceği bir tören de burada yapılacak.Reisi'yle birlikte hayatını kaybedenlerin cenaze namazını Hamaney kıldırdı.
Reisi'yle birlikte hayatını kaybedenlerin cenaze namazını Hamaney kıldırdı.Cenaze namazı sonrası tabutları taşımak için izdiham yaşandı.
TÜRKİYE'DEN TÖRENE İKİ İSİM KATILACAK
İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenaze merasimine (Çarşamba Tahran'daki törene) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılacak.
ÜÇÜNCÜ TÖREN REİSİ'NİN MEMLEKETİ MEŞHED'DE PERŞEMBE OLACAK VE DEFİN İŞLEMİ YAPILACAK
Reisi'nin naaşı ise, 23 Mayıs Perşembe günü memleketi Meşhed'de toprağa verilecek. Reisi, İmam Rıza'nın türbesinin yanına defnedilecek.
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KAYNAK: Bölge Gündem Haber