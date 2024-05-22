İran Cumhurbaşkanına veda ediyor: Cenaze törenine, Türkiye'den iki isim katılacak İran düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye veda ediyor... Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve beraberindeki üst düzey yetkililer için 3 gün sürecek ve 4 şehirde düzenlenecek cenaze törenleri dün saat 9.30 itibarıyla başlamıştı.